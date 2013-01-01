SUKI (SUKI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SUKI (SUKI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SUKI (SUKI) teave In December 2013, shortly after the breakout of "Doge," the tech news site The Verge published an article identifying Sato's Kabosu as the original Shiba Inu depicted in the meme. In addition to Kabosu, The Verge also identified "Suki," a Shiba Inu who lives with San Francisco-based photographer Jonathan Fleming, as the scarfed dog portrayed in another popular instance of the meme. SUKI is a meme token build on ethereum chain with 0% taxes for incentive investor to buy and hold . Ametlik veebisait: https://sukioneth.xyz Ostke SUKI kohe!

SUKI (SUKI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SUKI (SUKI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.52K $ 18.52K $ 18.52K Koguvaru: $ 183.79M $ 183.79M $ 183.79M Ringlev varu: $ 183.79M $ 183.79M $ 183.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.52K $ 18.52K $ 18.52K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00512745 $ 0.00512745 $ 0.00512745 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00010075 $ 0.00010075 $ 0.00010075 Lisateave SUKI (SUKI) hinna kohta

SUKI (SUKI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SUKI (SUKI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUKI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUKI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUKI tokeni tokenoomikat, avastage SUKI tokeni reaalajas hinda!

SUKI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUKI võiks suunduda? Meie SUKI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUKI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!