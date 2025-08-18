Rohkem infot SUKI

1 SUKI/USD reaalajas hind:

$0.00010161
-5.40%1D
USD
SUKI (SUKI) reaalajas hinnagraafik
SUKI (SUKI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00512745
$ 0
-0.17%

-5.40%

-6.99%

-6.99%

SUKI (SUKI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SUKI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00512745 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SUKI muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, -5.40% 24 tunni vältel -6.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SUKI (SUKI) – turuteave

$ 18.69K
--
$ 18.69K
183.79M
183,789,475.2
SUKI praegune turukapitalisatsioon on $ 18.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SUKI ringlev varu on 183.79M, mille koguvaru on 183789475.2. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.69K.

SUKI (SUKI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SUKI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SUKI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SUKI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SUKI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.40%
30 päeva$ 0-9.75%
60 päeva$ 0+53.92%
90 päeva$ 0--

Mis on SUKI (SUKI)

In December 2013, shortly after the breakout of "Doge," the tech news site The Verge published an article identifying Sato's Kabosu as the original Shiba Inu depicted in the meme. In addition to Kabosu, The Verge also identified "Suki," a Shiba Inu who lives with San Francisco-based photographer Jonathan Fleming, as the scarfed dog portrayed in another popular instance of the meme. SUKI is a meme token build on ethereum chain with 0% taxes for incentive investor to buy and hold .

Üksuse SUKI (SUKI) allikas

Ametlik veebisait

SUKI hinna ennustus (USD)

Kui palju on SUKI (SUKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUKI (SUKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUKI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SUKI hinna ennustust kohe!

SUKI kohalike valuutade suhtes

SUKI (SUKI) tokenoomika

SUKI (SUKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SUKI (SUKI) kohta

Kui palju on SUKI (SUKI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUKI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUKI/USD hind?
Praegune hind SUKI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SUKI turukapitalisatsioon?
SUKI turukapitalisatsioon on $ 18.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUKI ringlev varu?
SUKI ringlev varu on 183.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUKI (ATH) hind?
SUKI saavutab ATH hinna summas 0.00512745 USD.
Mis oli kõigi aegade SUKI madalaim (ATL) hind?
SUKI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SUKI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUKI kauplemismaht on -- USD.
Kas SUKI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUKI hinna ennustust.
