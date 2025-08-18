Mis on SUKI (SUKI)

In December 2013, shortly after the breakout of "Doge," the tech news site The Verge published an article identifying Sato's Kabosu as the original Shiba Inu depicted in the meme. In addition to Kabosu, The Verge also identified "Suki," a Shiba Inu who lives with San Francisco-based photographer Jonathan Fleming, as the scarfed dog portrayed in another popular instance of the meme. SUKI is a meme token build on ethereum chain with 0% taxes for incentive investor to buy and hold .

Üksuse SUKI (SUKI) allikas Ametlik veebisait

SUKI hinna ennustus (USD)

Kui palju on SUKI (SUKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUKI (SUKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUKI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SUKI kohalike valuutade suhtes

SUKI (SUKI) tokenoomika

SUKI (SUKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SUKI (SUKI) kohta Kui palju on SUKI (SUKI) tänapäeval väärt? Reaalajas SUKI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SUKI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SUKI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SUKI turukapitalisatsioon? SUKI turukapitalisatsioon on $ 18.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SUKI ringlev varu? SUKI ringlev varu on 183.79M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUKI (ATH) hind? SUKI saavutab ATH hinna summas 0.00512745 USD . Mis oli kõigi aegade SUKI madalaim (ATL) hind? SUKI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SUKI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SUKI kauplemismaht on -- USD . Kas SUKI sel aastal kõrgemale ka suundub? SUKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUKI hinna ennustust

