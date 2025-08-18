Rohkem infot SUDO

SUDO Hinnainfo

SUDO Valge raamat

SUDO Ametlik veebisait

SUDO Tokenoomika

SUDO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

sudoswap logo

sudoswap hind (SUDO)

Loendis mitteolevad

1 SUDO/USD reaalajas hind:

$0.059523
$0.059523$0.059523
-6.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
sudoswap (SUDO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:06:33 (UTC+8)

sudoswap (SUDO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.059464
$ 0.059464$ 0.059464
24 h madal
$ 0.06543
$ 0.06543$ 0.06543
24 h kõrge

$ 0.059464
$ 0.059464$ 0.059464

$ 0.06543
$ 0.06543$ 0.06543

$ 4.16
$ 4.16$ 4.16

$ 0.04013916
$ 0.04013916$ 0.04013916

-0.93%

-6.18%

-7.23%

-7.23%

sudoswap (SUDO) reaalajas hind on $0.059523. Viimase 24 tunni jooksul SUDO kaubeldud madalaim $ 0.059464 ja kõrgeim $ 0.06543 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUDOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.16 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04013916.

Lüliajalise tootluse osas on SUDO muutunud -0.93% viimase tunni jooksul, -6.18% 24 tunni vältel -7.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

sudoswap (SUDO) – turuteave

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

--
----

$ 3.45M
$ 3.45M$ 3.45M

25.40M
25.40M 25.40M

58,056,418.77361723
58,056,418.77361723 58,056,418.77361723

sudoswap praegune turukapitalisatsioon on $ 1.51M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SUDO ringlev varu on 25.40M, mille koguvaru on 58056418.77361723. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.45M.

sudoswap (SUDO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse sudoswap ja USD hinnamuutus $ -0.00392210629846829.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse sudoswap ja USD hinnamuutus $ -0.0114208089.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse sudoswap ja USD hinnamuutus $ -0.0028801036.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse sudoswap ja USD hinnamuutus $ -0.00052430059253921.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00392210629846829-6.18%
30 päeva$ -0.0114208089-19.18%
60 päeva$ -0.0028801036-4.83%
90 päeva$ -0.00052430059253921-0.87%

Mis on sudoswap (SUDO)

SUDO is the governance token of the sudoAMM protocol, a concentrated liquidity AMM protocol for NFTs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse sudoswap (SUDO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

sudoswap hinna ennustus (USD)

Kui palju on sudoswap (SUDO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie sudoswap (SUDO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida sudoswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake sudoswap hinna ennustust kohe!

SUDO kohalike valuutade suhtes

sudoswap (SUDO) tokenoomika

sudoswap (SUDO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUDO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse sudoswap (SUDO) kohta

Kui palju on sudoswap (SUDO) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUDO hind USD on 0.059523 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUDO/USD hind?
Praegune hind SUDO/USD on $ 0.059523. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on sudoswap turukapitalisatsioon?
SUDO turukapitalisatsioon on $ 1.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUDO ringlev varu?
SUDO ringlev varu on 25.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUDO (ATH) hind?
SUDO saavutab ATH hinna summas 4.16 USD.
Mis oli kõigi aegade SUDO madalaim (ATL) hind?
SUDO nägi ATL hinda summas 0.04013916 USD.
Milline on SUDO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUDO kauplemismaht on -- USD.
Kas SUDO sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUDO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUDO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:06:33 (UTC+8)

sudoswap (SUDO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.