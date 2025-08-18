Mis on sudoswap (SUDO)

SUDO is the governance token of the sudoAMM protocol, a concentrated liquidity AMM protocol for NFTs.

Üksuse sudoswap (SUDO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SUDO kohalike valuutade suhtes

sudoswap (SUDO) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse sudoswap (SUDO) kohta Kui palju on sudoswap (SUDO) tänapäeval väärt? Reaalajas SUDO hind USD on 0.059523 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SUDO/USD hind? $ 0.059523 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SUDO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on sudoswap turukapitalisatsioon? SUDO turukapitalisatsioon on $ 1.51M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SUDO ringlev varu? SUDO ringlev varu on 25.40M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUDO (ATH) hind? SUDO saavutab ATH hinna summas 4.16 USD . Mis oli kõigi aegade SUDO madalaim (ATL) hind? SUDO nägi ATL hinda summas 0.04013916 USD . Milline on SUDO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SUDO kauplemismaht on -- USD . Kas SUDO sel aastal kõrgemale ka suundub? SUDO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUDO hinna ennustust

