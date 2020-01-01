sudoswap (SUDO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi sudoswap (SUDO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

sudoswap (SUDO) teave SUDO is the governance token of the sudoAMM protocol, a concentrated liquidity AMM protocol for NFTs. Ametlik veebisait: https://sudoswap.xyz/ Valge raamat: https://docs.sudoswap.xyz/ Ostke SUDO kohe!

sudoswap (SUDO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage sudoswap (SUDO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Koguvaru: $ 58.06M $ 58.06M $ 58.06M Ringlev varu: $ 25.40M $ 25.40M $ 25.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.16 $ 4.16 $ 4.16 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04013916 $ 0.04013916 $ 0.04013916 Praegune hind: $ 0.055216 $ 0.055216 $ 0.055216 Lisateave sudoswap (SUDO) hinna kohta

sudoswap (SUDO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud sudoswap (SUDO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUDO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUDO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUDO tokeni tokenoomikat, avastage SUDO tokeni reaalajas hinda!

SUDO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUDO võiks suunduda? Meie SUDO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUDO tokeni hinna ennustust kohe!

