All-in-One Payment Solution for Telegram Stars ⭐ Telegram has been the main social media channel for all crypto users. Many mini-apps and purchases are now done through Telegram Stars. With the mission to improve Telegram-Stars-purchase-experience, Starbase helps users convert crypto assets into Stars easily from any chain. Making it seamless for users to pay and mini-apps to accept payments in any token from any chain, reducing drop-offs and unlocking better rates for users.

Üksuse STARBASE (STARBASE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

STARBASE (STARBASE) tokenoomika

STARBASE (STARBASE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STARBASE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Milline on STARBASE turukapitalisatsioon? STARBASE turukapitalisatsioon on $ 52.67K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STARBASE ringlev varu? STARBASE ringlev varu on 700.00M USD .

