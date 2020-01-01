STARBASE (STARBASE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi STARBASE (STARBASE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

STARBASE (STARBASE) teave All-in-One Payment Solution for Telegram Stars ⭐ Telegram has been the main social media channel for all crypto users. Many mini-apps and purchases are now done through Telegram Stars. With the mission to improve Telegram-Stars-purchase-experience, Starbase helps users convert crypto assets into Stars easily from any chain. Making it seamless for users to pay and mini-apps to accept payments in any token from any chain, reducing drop-offs and unlocking better rates for users. Ametlik veebisait: https://starbase.tg/ Valge raamat: https://docs.starbase.tg/starbase Ostke STARBASE kohe!

STARBASE (STARBASE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage STARBASE (STARBASE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 52.67K $ 52.67K $ 52.67K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 75.25K $ 75.25K $ 75.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave STARBASE (STARBASE) hinna kohta

STARBASE (STARBASE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud STARBASE (STARBASE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STARBASE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STARBASE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STARBASE tokeni tokenoomikat, avastage STARBASE tokeni reaalajas hinda!

STARBASE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STARBASE võiks suunduda? Meie STARBASE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STARBASE tokeni hinna ennustust kohe!

