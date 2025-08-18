Mis on SPUD (SPUD)

Spud Buy Bot is a Telegram-native live-trade tracker for Abstract-Chain tokens. By reading the chain’s mempool and Dexscreener API, it detects every buy to a token’s LP, formats the data—buyer wallet, spend, tokens received, price impact, refreshed market-cap and chart link—and pushes an eye-catching embed to your group. One /setup command activates the hosted service; no servers, no API keys, plus optional daily CSV digests for deeper insight.

Üksuse SPUD (SPUD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SPUD kohalike valuutade suhtes

SPUD (SPUD) tokenoomika

SPUD (SPUD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPUD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SPUD (SPUD) kohta Kui palju on SPUD (SPUD) tänapäeval väärt? Reaalajas SPUD hind USD on 0.00081719 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SPUD/USD hind? $ 0.00081719 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SPUD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SPUD turukapitalisatsioon? SPUD turukapitalisatsioon on $ 747.55K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SPUD ringlev varu? SPUD ringlev varu on 914.78M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPUD (ATH) hind? SPUD saavutab ATH hinna summas 0.00101743 USD . Mis oli kõigi aegade SPUD madalaim (ATL) hind? SPUD nägi ATL hinda summas 0.00012899 USD . Milline on SPUD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SPUD kauplemismaht on -- USD . Kas SPUD sel aastal kõrgemale ka suundub? SPUD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPUD hinna ennustust

