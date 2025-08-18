Rohkem infot SPUD

SPUD Hinnainfo

SPUD Valge raamat

SPUD Ametlik veebisait

SPUD Tokenoomika

SPUD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SPUD logo

SPUD hind (SPUD)

Loendis mitteolevad

1 SPUD/USD reaalajas hind:

$0.00081777
$0.00081777$0.00081777
-8.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SPUD (SPUD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:27:08 (UTC+8)

SPUD (SPUD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00081065
$ 0.00081065$ 0.00081065
24 h madal
$ 0.00091731
$ 0.00091731$ 0.00091731
24 h kõrge

$ 0.00081065
$ 0.00081065$ 0.00081065

$ 0.00091731
$ 0.00091731$ 0.00091731

$ 0.00101743
$ 0.00101743$ 0.00101743

$ 0.00012899
$ 0.00012899$ 0.00012899

+0.60%

-8.23%

+6.28%

+6.28%

SPUD (SPUD) reaalajas hind on $0.00081719. Viimase 24 tunni jooksul SPUD kaubeldud madalaim $ 0.00081065 ja kõrgeim $ 0.00091731 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPUDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00101743 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00012899.

Lüliajalise tootluse osas on SPUD muutunud +0.60% viimase tunni jooksul, -8.23% 24 tunni vältel +6.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SPUD (SPUD) – turuteave

$ 747.55K
$ 747.55K$ 747.55K

--
----

$ 747.55K
$ 747.55K$ 747.55K

914.78M
914.78M 914.78M

914,784,798.4473981
914,784,798.4473981 914,784,798.4473981

SPUD praegune turukapitalisatsioon on $ 747.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SPUD ringlev varu on 914.78M, mille koguvaru on 914784798.4473981. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 747.55K.

SPUD (SPUD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SPUD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SPUD ja USD hinnamuutus $ +0.0004562316.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SPUD ja USD hinnamuutus $ +0.0015732286.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SPUD ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.23%
30 päeva$ +0.0004562316+55.83%
60 päeva$ +0.0015732286+192.52%
90 päeva$ 0--

Mis on SPUD (SPUD)

Spud Buy Bot is a Telegram-native live-trade tracker for Abstract-Chain tokens. By reading the chain’s mempool and Dexscreener API, it detects every buy to a token’s LP, formats the data—buyer wallet, spend, tokens received, price impact, refreshed market-cap and chart link—and pushes an eye-catching embed to your group. One /setup command activates the hosted service; no servers, no API keys, plus optional daily CSV digests for deeper insight.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SPUD (SPUD) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

SPUD hinna ennustus (USD)

Kui palju on SPUD (SPUD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SPUD (SPUD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SPUD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SPUD hinna ennustust kohe!

SPUD kohalike valuutade suhtes

SPUD (SPUD) tokenoomika

SPUD (SPUD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPUD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SPUD (SPUD) kohta

Kui palju on SPUD (SPUD) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPUD hind USD on 0.00081719 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPUD/USD hind?
Praegune hind SPUD/USD on $ 0.00081719. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SPUD turukapitalisatsioon?
SPUD turukapitalisatsioon on $ 747.55K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPUD ringlev varu?
SPUD ringlev varu on 914.78M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPUD (ATH) hind?
SPUD saavutab ATH hinna summas 0.00101743 USD.
Mis oli kõigi aegade SPUD madalaim (ATL) hind?
SPUD nägi ATL hinda summas 0.00012899 USD.
Milline on SPUD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPUD kauplemismaht on -- USD.
Kas SPUD sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPUD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPUD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:27:08 (UTC+8)

SPUD (SPUD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.