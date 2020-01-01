SPUD (SPUD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SPUD (SPUD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SPUD (SPUD) teave Spud Buy Bot is a Telegram-native live-trade tracker for Abstract-Chain tokens. By reading the chain’s mempool and Dexscreener API, it detects every buy to a token’s LP, formats the data—buyer wallet, spend, tokens received, price impact, refreshed market-cap and chart link—and pushes an eye-catching embed to your group. One /setup command activates the hosted service; no servers, no API keys, plus optional daily CSV digests for deeper insight. Ametlik veebisait: https://spudonabstract.com/ Valge raamat: https://spudonabstract.com/ Ostke SPUD kohe!

SPUD (SPUD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SPUD (SPUD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 640.25K $ 640.25K $ 640.25K Koguvaru: $ 914.78M $ 914.78M $ 914.78M Ringlev varu: $ 914.78M $ 914.78M $ 914.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 640.25K $ 640.25K $ 640.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00101743 $ 0.00101743 $ 0.00101743 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00070129 $ 0.00070129 $ 0.00070129 Lisateave SPUD (SPUD) hinna kohta

SPUD (SPUD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SPUD (SPUD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPUD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPUD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPUD tokeni tokenoomikat, avastage SPUD tokeni reaalajas hinda!

SPUD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPUD võiks suunduda? Meie SPUD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SPUD tokeni hinna ennustust kohe!

