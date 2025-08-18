Mis on Spacemesh ($SMH)

pacemesh is a project aimed at revolutionizing the cryptocurrency space with its unique approach. It positions itself as "the people's coin," emphasizing its user-friendly, financially fair, environmentally sound, and completely permissionless nature. At its core, Spacemesh is built on a layer 1 Proof of Space Time (PoST) protocol, which distinguishes it from other blockchain technologies. This innovative approach underlines Spacemesh's commitment to challenging the status quo in the cryptocurrency realm, with an ever-evolving philosophy and an invitation for open-minded participation in this exploration​.

Üksuse Spacemesh ($SMH) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Spacemesh hinna ennustus (USD)

Kui palju on Spacemesh ($SMH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spacemesh ($SMH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spacemesh nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Spacemesh hinna ennustust kohe!

$SMH kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Spacemesh ($SMH) tokenoomika

Spacemesh ($SMH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $SMH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Spacemesh ($SMH) kohta Kui palju on Spacemesh ($SMH) tänapäeval väärt? Reaalajas $SMH hind USD on 0.00210115 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $SMH/USD hind? $ 0.00210115 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $SMH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Spacemesh turukapitalisatsioon? $SMH turukapitalisatsioon on $ 150.97K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $SMH ringlev varu? $SMH ringlev varu on 71.85M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $SMH (ATH) hind? $SMH saavutab ATH hinna summas 6.75 USD . Mis oli kõigi aegade $SMH madalaim (ATL) hind? $SMH nägi ATL hinda summas 0.00159981 USD . Milline on $SMH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $SMH kauplemismaht on -- USD . Kas $SMH sel aastal kõrgemale ka suundub? $SMH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $SMH hinna ennustust

