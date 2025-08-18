Rohkem infot $SMH

$SMH Hinnainfo

$SMH Valge raamat

$SMH Ametlik veebisait

$SMH Tokenoomika

$SMH Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Spacemesh logo

Spacemesh hind ($SMH)

Loendis mitteolevad

1 $SMH/USD reaalajas hind:

$0.00210115
$0.00210115$0.00210115
-12.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Spacemesh ($SMH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:16:55 (UTC+8)

Spacemesh ($SMH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00200118
$ 0.00200118$ 0.00200118
24 h madal
$ 0.00240154
$ 0.00240154$ 0.00240154
24 h kõrge

$ 0.00200118
$ 0.00200118$ 0.00200118

$ 0.00240154
$ 0.00240154$ 0.00240154

$ 6.75
$ 6.75$ 6.75

$ 0.00159981
$ 0.00159981$ 0.00159981

-0.00%

-12.50%

-19.17%

-19.17%

Spacemesh ($SMH) reaalajas hind on $0.00210115. Viimase 24 tunni jooksul $SMH kaubeldud madalaim $ 0.00200118 ja kõrgeim $ 0.00240154 näitab aktiivset turu volatiivsust. $SMHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.75 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00159981.

Lüliajalise tootluse osas on $SMH muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -12.50% 24 tunni vältel -19.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Spacemesh ($SMH) – turuteave

$ 150.97K
$ 150.97K$ 150.97K

--
----

$ 150.97K
$ 150.97K$ 150.97K

71.85M
71.85M 71.85M

71,851,534.729
71,851,534.729 71,851,534.729

Spacemesh praegune turukapitalisatsioon on $ 150.97K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $SMH ringlev varu on 71.85M, mille koguvaru on 71851534.729. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 150.97K.

Spacemesh ($SMH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Spacemesh ja USD hinnamuutus $ -0.000300342056665605.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Spacemesh ja USD hinnamuutus $ -0.0009668433.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Spacemesh ja USD hinnamuutus $ -0.0016934716.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Spacemesh ja USD hinnamuutus $ -0.01491141755756784.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000300342056665605-12.50%
30 päeva$ -0.0009668433-46.01%
60 päeva$ -0.0016934716-80.59%
90 päeva$ -0.01491141755756784-87.64%

Mis on Spacemesh ($SMH)

pacemesh is a project aimed at revolutionizing the cryptocurrency space with its unique approach. It positions itself as "the people's coin," emphasizing its user-friendly, financially fair, environmentally sound, and completely permissionless nature. At its core, Spacemesh is built on a layer 1 Proof of Space Time (PoST) protocol, which distinguishes it from other blockchain technologies. This innovative approach underlines Spacemesh's commitment to challenging the status quo in the cryptocurrency realm, with an ever-evolving philosophy and an invitation for open-minded participation in this exploration​.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Spacemesh ($SMH) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Spacemesh hinna ennustus (USD)

Kui palju on Spacemesh ($SMH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spacemesh ($SMH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spacemesh nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Spacemesh hinna ennustust kohe!

$SMH kohalike valuutade suhtes

Spacemesh ($SMH) tokenoomika

Spacemesh ($SMH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $SMH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Spacemesh ($SMH) kohta

Kui palju on Spacemesh ($SMH) tänapäeval väärt?
Reaalajas $SMH hind USD on 0.00210115 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $SMH/USD hind?
Praegune hind $SMH/USD on $ 0.00210115. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Spacemesh turukapitalisatsioon?
$SMH turukapitalisatsioon on $ 150.97K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $SMH ringlev varu?
$SMH ringlev varu on 71.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $SMH (ATH) hind?
$SMH saavutab ATH hinna summas 6.75 USD.
Mis oli kõigi aegade $SMH madalaim (ATL) hind?
$SMH nägi ATL hinda summas 0.00159981 USD.
Milline on $SMH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $SMH kauplemismaht on -- USD.
Kas $SMH sel aastal kõrgemale ka suundub?
$SMH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $SMH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:16:55 (UTC+8)

Spacemesh ($SMH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.