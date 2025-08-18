Mis on SOLENG (SOLENG)

Soleng is a next-generation solutions engineering agent designed to transform Web3 development. By streamlining complex processes, providing actionable code feedback, and fostering collaboration, Soleng accelerates innovation in decentralized applications and Agent DeFi while ensuring scalability, reliability, and safety. Founded by Lostgirldev, an experienced developer with a strong AI and crypto background, Soleng has been in development for over a year with support from top industry experts. Initial features will focus on improving GitHub workflows and repository management, with plans for a private terminal and live tutorials in the future. The project is backed by a community-driven token launched on Pump.fun, with 75% of the supply allocated to users. Token value accrues through fees for gated access and technical services, with a deflationary burn mechanism enhancing long-term value. Soleng is set to become the leading technical agent in Web3, driving innovation with efficiency and clarity.

SOLENG (SOLENG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLENG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SOLENG (SOLENG) kohta Kui palju on SOLENG (SOLENG) tänapäeval väärt? Reaalajas SOLENG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SOLENG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SOLENG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SOLENG turukapitalisatsioon? SOLENG turukapitalisatsioon on $ 92.01K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SOLENG ringlev varu? SOLENG ringlev varu on 999.40M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLENG (ATH) hind? SOLENG saavutab ATH hinna summas 0.00928559 USD . Mis oli kõigi aegade SOLENG madalaim (ATL) hind? SOLENG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SOLENG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SOLENG kauplemismaht on -- USD . Kas SOLENG sel aastal kõrgemale ka suundub? SOLENG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOLENG hinna ennustust

