Mis on Silk (SILK)

Silk Stable is a private stablecoin tracking a basket of global currencies and commodities. Silk Stable is fast and agile, with 6-second transaction times. Launched by Shade Protocol and powered by Secret Network, Silk operates as an interoperability hub between global currencies – acting as a perpetual hedge against macro volatility and inflation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Silk (SILK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Silk hinna ennustus (USD)

Kui palju on Silk (SILK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Silk (SILK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Silk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Silk hinna ennustust kohe!

SILK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Silk (SILK) tokenoomika

Silk (SILK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SILK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Silk (SILK) kohta Kui palju on Silk (SILK) tänapäeval väärt? Reaalajas SILK hind USD on 1.4 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SILK/USD hind? $ 1.4 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SILK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Silk turukapitalisatsioon? SILK turukapitalisatsioon on $ 1.59M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SILK ringlev varu? SILK ringlev varu on 1.13M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SILK (ATH) hind? SILK saavutab ATH hinna summas 2.03 USD . Mis oli kõigi aegade SILK madalaim (ATL) hind? SILK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SILK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SILK kauplemismaht on -- USD . Kas SILK sel aastal kõrgemale ka suundub? SILK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SILK hinna ennustust

Silk (SILK) Olulised valdkonna uudised