Silk Stable is a private stablecoin tracking a basket of global currencies and commodities. Silk Stable is fast and agile, with 6-second transaction times. Launched by Shade Protocol and powered by Secret Network, Silk operates as an interoperability hub between global currencies – acting as a perpetual hedge against macro volatility and inflation. Ametlik veebisait: https://app.shadeprotocol.io/silk Valge raamat: https://shadeprotocol.io/wp-content/uploads/2023/01/Shade-Protocol-Whitepaper.pdf

Silk (SILK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Silk (SILK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Koguvaru: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Ringlev varu: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.03 $ 2.03 $ 2.03 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000112 $ 0.00000112 $ 0.00000112 Praegune hind: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Lisateave Silk (SILK) hinna kohta

Silk (SILK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Silk (SILK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SILK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SILK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SILK tokeni tokenoomikat, avastage SILK tokeni reaalajas hinda!

SILK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SILK võiks suunduda? Meie SILK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

