Rohkem infot SHRAP

SHRAP Hinnainfo

SHRAP Valge raamat

SHRAP Ametlik veebisait

SHRAP Tokenoomika

SHRAP Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Shrapnel logo

Shrapnel hind (SHRAP)

Loendis mitteolevad

1 SHRAP/USD reaalajas hind:

$0.00434671
$0.00434671$0.00434671
-3.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Shrapnel (SHRAP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:55:20 (UTC+8)

Shrapnel (SHRAP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00434508
$ 0.00434508$ 0.00434508
24 h madal
$ 0.00478221
$ 0.00478221$ 0.00478221
24 h kõrge

$ 0.00434508
$ 0.00434508$ 0.00434508

$ 0.00478221
$ 0.00478221$ 0.00478221

$ 0.435265
$ 0.435265$ 0.435265

$ 0.00316948
$ 0.00316948$ 0.00316948

-1.21%

-3.42%

-3.57%

-3.57%

Shrapnel (SHRAP) reaalajas hind on $0.00436288. Viimase 24 tunni jooksul SHRAP kaubeldud madalaim $ 0.00434508 ja kõrgeim $ 0.00478221 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHRAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.435265 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00316948.

Lüliajalise tootluse osas on SHRAP muutunud -1.21% viimase tunni jooksul, -3.42% 24 tunni vältel -3.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shrapnel (SHRAP) – turuteave

$ 6.75M
$ 6.75M$ 6.75M

--
----

$ 13.08M
$ 13.08M$ 13.08M

1.55B
1.55B 1.55B

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Shrapnel praegune turukapitalisatsioon on $ 6.75M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHRAP ringlev varu on 1.55B, mille koguvaru on 3000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.08M.

Shrapnel (SHRAP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Shrapnel ja USD hinnamuutus $ -0.000154961585308226.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shrapnel ja USD hinnamuutus $ -0.0000253653.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shrapnel ja USD hinnamuutus $ +0.0001449763.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shrapnel ja USD hinnamuutus $ -0.002040315374306267.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000154961585308226-3.42%
30 päeva$ -0.0000253653-0.58%
60 päeva$ +0.0001449763+3.32%
90 päeva$ -0.002040315374306267-31.86%

Mis on Shrapnel (SHRAP)

SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Shrapnel (SHRAP) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Shrapnel hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shrapnel (SHRAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shrapnel (SHRAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shrapnel nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shrapnel hinna ennustust kohe!

SHRAP kohalike valuutade suhtes

Shrapnel (SHRAP) tokenoomika

Shrapnel (SHRAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHRAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shrapnel (SHRAP) kohta

Kui palju on Shrapnel (SHRAP) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHRAP hind USD on 0.00436288 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHRAP/USD hind?
Praegune hind SHRAP/USD on $ 0.00436288. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shrapnel turukapitalisatsioon?
SHRAP turukapitalisatsioon on $ 6.75M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHRAP ringlev varu?
SHRAP ringlev varu on 1.55B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHRAP (ATH) hind?
SHRAP saavutab ATH hinna summas 0.435265 USD.
Mis oli kõigi aegade SHRAP madalaim (ATL) hind?
SHRAP nägi ATL hinda summas 0.00316948 USD.
Milline on SHRAP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHRAP kauplemismaht on -- USD.
Kas SHRAP sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHRAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHRAP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:55:20 (UTC+8)

Shrapnel (SHRAP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.