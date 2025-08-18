Mis on Shrapnel (SHRAP)

SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt.

Üksuse Shrapnel (SHRAP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Shrapnel (SHRAP) tokenoomika

Shrapnel (SHRAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHRAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shrapnel (SHRAP) kohta Kui palju on Shrapnel (SHRAP) tänapäeval väärt? Reaalajas SHRAP hind USD on 0.00436288 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHRAP/USD hind? $ 0.00436288 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHRAP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shrapnel turukapitalisatsioon? SHRAP turukapitalisatsioon on $ 6.75M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHRAP ringlev varu? SHRAP ringlev varu on 1.55B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHRAP (ATH) hind? SHRAP saavutab ATH hinna summas 0.435265 USD . Mis oli kõigi aegade SHRAP madalaim (ATL) hind? SHRAP nägi ATL hinda summas 0.00316948 USD . Milline on SHRAP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHRAP kauplemismaht on -- USD . Kas SHRAP sel aastal kõrgemale ka suundub? SHRAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHRAP hinna ennustust

