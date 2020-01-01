Shrapnel (SHRAP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shrapnel (SHRAP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shrapnel (SHRAP) teave SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt. Ametlik veebisait: https://www.shrapnel.com/ Valge raamat: https://public.shrapnel.com/Shrapnel-White-Paper.pdf Ostke SHRAP kohe!

Shrapnel (SHRAP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shrapnel (SHRAP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.27M $ 6.27M $ 6.27M Koguvaru: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ringlev varu: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.15M $ 12.15M $ 12.15M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.435265 $ 0.435265 $ 0.435265 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00316948 $ 0.00316948 $ 0.00316948 Praegune hind: $ 0.00405074 $ 0.00405074 $ 0.00405074 Lisateave Shrapnel (SHRAP) hinna kohta

Shrapnel (SHRAP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shrapnel (SHRAP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHRAP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHRAP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHRAP tokeni tokenoomikat, avastage SHRAP tokeni reaalajas hinda!

SHRAP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHRAP võiks suunduda? Meie SHRAP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHRAP tokeni hinna ennustust kohe!

