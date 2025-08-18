Rohkem infot ULT

Shardus hind (ULT)

1 ULT/USD reaalajas hind:

$0.075368
-1.30%1D
Shardus (ULT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:45:04 (UTC+8)

Shardus (ULT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.075767
24 h madal
$ 0.076496
24 h kõrge

$ 0.075767
$ 0.076496
$ 2.19
$ 0.02304276
-0.94%

-0.82%

+1.04%

+1.04%

Shardus (ULT) reaalajas hind on $0.075767. Viimase 24 tunni jooksul ULT kaubeldud madalaim $ 0.075767 ja kõrgeim $ 0.076496 näitab aktiivset turu volatiivsust. ULTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.19 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02304276.

Lüliajalise tootluse osas on ULT muutunud -0.94% viimase tunni jooksul, -0.82% 24 tunni vältel +1.04% viimase 7 päeva jooksul.

Shardus (ULT) – turuteave

$ 33.39M
--
$ 75.97M
439.56M
1,000,000,000.0
Shardus praegune turukapitalisatsioon on $ 33.39M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ULT ringlev varu on 439.56M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 75.97M.

Shardus (ULT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Shardus ja USD hinnamuutus $ -0.00062871270385249.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shardus ja USD hinnamuutus $ +0.0024257335.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shardus ja USD hinnamuutus $ +0.0171799854.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shardus ja USD hinnamuutus $ +0.01302753928467809.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00062871270385249-0.82%
30 päeva$ +0.0024257335+3.20%
60 päeva$ +0.0171799854+22.67%
90 päeva$ +0.01302753928467809+20.76%

Mis on Shardus (ULT)

Shardus is building distributed ledger software to remedy the problems of traditional blockchains -- scalability, decentralization and efficiency. The technology being developed will use compute and state sharding to accommodate billions of daily active users, allowing for global-scale decentralized networks.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Shardus (ULT) allikas

Ametlik veebisait

Shardus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shardus (ULT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shardus (ULT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shardus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shardus hinna ennustust kohe!

ULT kohalike valuutade suhtes

Shardus (ULT) tokenoomika

Shardus (ULT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ULT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shardus (ULT) kohta

Kui palju on Shardus (ULT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ULT hind USD on 0.075767 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ULT/USD hind?
Praegune hind ULT/USD on $ 0.075767. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shardus turukapitalisatsioon?
ULT turukapitalisatsioon on $ 33.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ULT ringlev varu?
ULT ringlev varu on 439.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ULT (ATH) hind?
ULT saavutab ATH hinna summas 2.19 USD.
Mis oli kõigi aegade ULT madalaim (ATL) hind?
ULT nägi ATL hinda summas 0.02304276 USD.
Milline on ULT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ULT kauplemismaht on -- USD.
Kas ULT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ULT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ULT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.