Mis on Shardus (ULT)

Shardus is building distributed ledger software to remedy the problems of traditional blockchains -- scalability, decentralization and efficiency. The technology being developed will use compute and state sharding to accommodate billions of daily active users, allowing for global-scale decentralized networks.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Shardus (ULT) allikas Ametlik veebisait

Shardus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shardus (ULT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shardus (ULT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shardus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shardus hinna ennustust kohe!

ULT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Shardus (ULT) tokenoomika

Shardus (ULT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ULT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shardus (ULT) kohta Kui palju on Shardus (ULT) tänapäeval väärt? Reaalajas ULT hind USD on 0.075767 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ULT/USD hind? $ 0.075767 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ULT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shardus turukapitalisatsioon? ULT turukapitalisatsioon on $ 33.39M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ULT ringlev varu? ULT ringlev varu on 439.56M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ULT (ATH) hind? ULT saavutab ATH hinna summas 2.19 USD . Mis oli kõigi aegade ULT madalaim (ATL) hind? ULT nägi ATL hinda summas 0.02304276 USD . Milline on ULT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ULT kauplemismaht on -- USD . Kas ULT sel aastal kõrgemale ka suundub? ULT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ULT hinna ennustust

Shardus (ULT) Olulised valdkonna uudised