Satori Network (SATORI) reaalajas hind on $1.74. Viimase 24 tunni jooksul SATORI kaubeldud madalaim $ 1.61 ja kõrgeim $ 2.47 näitab aktiivset turu volatiivsust. SATORIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 103.8 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.03.
Lüliajalise tootluse osas on SATORI muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -29.56% 24 tunni vältel +21.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Satori Network praegune turukapitalisatsioon on $ 968.07K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SATORI ringlev varu on 556.04K, mille koguvaru on 600000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.04M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Satori Network ja USD hinnamuutus $ -0.730653869720916.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Satori Network ja USD hinnamuutus $ -0.0006531960.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Satori Network ja USD hinnamuutus $ -0.6581978040.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Satori Network ja USD hinnamuutus $ -1.7352998358470943.
Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world. “Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being. Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique. It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future. The Basics of Pattern Recognition AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties: Spatial patterns Temporal patterns The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down.
