Satori Network (SATORI) teave Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world. "Satori" is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one's true nature or the nature of being. Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique. It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future. The Basics of Pattern Recognition AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties: Spatial patterns Temporal patterns The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can't we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down.

Satori Network (SATORI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Satori Network (SATORI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 799.01K $ 799.01K $ 799.01K Koguvaru: $ 600.00K $ 600.00K $ 600.00K Ringlev varu: $ 558.78K $ 558.78K $ 558.78K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 857.95K $ 857.95K $ 857.95K Kõigi aegade kõrgeim: $ 103.8 $ 103.8 $ 103.8 Kõigi aegade madalaim: $ 1.03 $ 1.03 $ 1.03 Praegune hind: $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 Lisateave Satori Network (SATORI) hinna kohta

Satori Network (SATORI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Satori Network (SATORI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SATORI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SATORI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SATORI tokeni tokenoomikat, avastage SATORI tokeni reaalajas hinda!

