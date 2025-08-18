Mis on Sandclock (QUARTZ)

Sandclock is a multichain DeFi platform with the objective of creating ultra programmable money by leveraging cutting-edge yield generating strategies. By splitting principal from yield and allowing users to subdivide either of them to create their own strategies, we unlock the programmability of capital. The design space is infinite: from investments into DCA vaults, corporate CSR management, zero-loss donations/investments/subscription services, to setting up DAOs that provide exit liquidity to NFT floor undercutters. As we want to onboard the next 50 million non-crypto users to web3, we have also put a tremendous amount of time and effort into being compliant, acquiring licenses (SOC 1/SOC 2 type II, FINRA, FinCen, CPO, etcetera), redesigning the crypto UX/UI from scratch, doing key management the right way, baking insurance into our products, and so on.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sandclock (QUARTZ) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Sandclock hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sandclock (QUARTZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sandclock (QUARTZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sandclock nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sandclock hinna ennustust kohe!

QUARTZ kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Sandclock (QUARTZ) tokenoomika

Sandclock (QUARTZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUARTZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sandclock (QUARTZ) kohta Kui palju on Sandclock (QUARTZ) tänapäeval väärt? Reaalajas QUARTZ hind USD on 0.081112 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune QUARTZ/USD hind? $ 0.081112 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind QUARTZ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Sandclock turukapitalisatsioon? QUARTZ turukapitalisatsioon on $ 594.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on QUARTZ ringlev varu? QUARTZ ringlev varu on 7.33M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim QUARTZ (ATH) hind? QUARTZ saavutab ATH hinna summas 25.83 USD . Mis oli kõigi aegade QUARTZ madalaim (ATL) hind? QUARTZ nägi ATL hinda summas 0.081094 USD . Milline on QUARTZ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine QUARTZ kauplemismaht on -- USD . Kas QUARTZ sel aastal kõrgemale ka suundub? QUARTZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QUARTZ hinna ennustust

Sandclock (QUARTZ) Olulised valdkonna uudised