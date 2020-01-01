Sandclock (QUARTZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sandclock (QUARTZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sandclock (QUARTZ) teave Sandclock is a multichain DeFi platform with the objective of creating ultra programmable money by leveraging cutting-edge yield generating strategies. By splitting principal from yield and allowing users to subdivide either of them to create their own strategies, we unlock the programmability of capital. The design space is infinite: from investments into DCA vaults, corporate CSR management, zero-loss donations/investments/subscription services, to setting up DAOs that provide exit liquidity to NFT floor undercutters. As we want to onboard the next 50 million non-crypto users to web3, we have also put a tremendous amount of time and effort into being compliant, acquiring licenses (SOC 1/SOC 2 type II, FINRA, FinCen, CPO, etcetera), redesigning the crypto UX/UI from scratch, doing key management the right way, baking insurance into our products, and so on. Ametlik veebisait: https://sandclock.org Valge raamat: https://docs.sandclock.org/current/ Ostke QUARTZ kohe!

Sandclock (QUARTZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sandclock (QUARTZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 594.77K $ 594.77K $ 594.77K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 7.33M $ 7.33M $ 7.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.11M $ 8.11M $ 8.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 25.83 $ 25.83 $ 25.83 Kõigi aegade madalaim: $ 0.081094 $ 0.081094 $ 0.081094 Praegune hind: $ 0.081112 $ 0.081112 $ 0.081112 Lisateave Sandclock (QUARTZ) hinna kohta

Sandclock (QUARTZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sandclock (QUARTZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QUARTZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QUARTZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QUARTZ tokeni tokenoomikat, avastage QUARTZ tokeni reaalajas hinda!

QUARTZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QUARTZ võiks suunduda? Meie QUARTZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QUARTZ tokeni hinna ennustust kohe!

