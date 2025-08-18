Sallar hind (ALL)
-0.33%
-5.14%
-14.02%
-14.02%
Sallar (ALL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ALL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00501104 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on ALL muutunud -0.33% viimase tunni jooksul, -5.14% 24 tunni vältel -14.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sallar praegune turukapitalisatsioon on $ 2.13M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ALL ringlev varu on 2.60B, mille koguvaru on 2599978055.229298. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.13M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Sallar ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sallar ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sallar ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sallar ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-5.14%
|30 päeva
|$ 0
|+39.54%
|60 päeva
|$ 0
|+42.80%
|90 päeva
|$ 0
|--
Sallar is a decentralized mobile distributed computing network designed to transform smartphones into computational nodes within a global infrastructure. Built on the Solana blockchain, Sallar utilizes a DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to enable users to share their devices’ processing power in exchange for rewards. The project focuses on providing cost-effective and scalable computing solutions for high-demand industries, including artificial intelligence (AI), big data, cryptography, and scientific research. Users connect to the Sallar network via a dedicated application, which manages the distribution of computational tasks and rewards. Sallar tokens ($ALL) are earned as a reward for contributing computational power and can be held within the app’s blockchain sub-wallet to unlock additional reward bonuses. This model incentivizes user participation while creating a decentralized infrastructure that reduces the dependency on traditional server farms. Sallar's infrastructure supports industries requiring extensive computing resources by offering an eco-friendly, decentralized alternative to conventional data centers. The project’s smart contract reserves approximately 9.4 billion tokens for rewards, ensuring sustainability as the network grows. To ensure security and transparency, Sallar’s smart contract has been audited by Hacken, achieving a score of 9.1/10. With a focus on accessibility and scalability, Sallar is actively expanding its ecosystem, partnering with organizations in AI and big data fields, and working on a dedicated mobile application for enhanced user experience. By leveraging the collective power of millions of smartphones, Sallar democratizes access to high-performance computing, supporting innovation across various industries.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on Sallar (ALL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sallar (ALL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sallar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Sallar hinna ennustust kohe!
Sallar (ALL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.