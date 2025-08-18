Mis on Sallar (ALL)

Sallar is a decentralized mobile distributed computing network designed to transform smartphones into computational nodes within a global infrastructure. Built on the Solana blockchain, Sallar utilizes a DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to enable users to share their devices’ processing power in exchange for rewards. The project focuses on providing cost-effective and scalable computing solutions for high-demand industries, including artificial intelligence (AI), big data, cryptography, and scientific research. Users connect to the Sallar network via a dedicated application, which manages the distribution of computational tasks and rewards. Sallar tokens ($ALL) are earned as a reward for contributing computational power and can be held within the app’s blockchain sub-wallet to unlock additional reward bonuses. This model incentivizes user participation while creating a decentralized infrastructure that reduces the dependency on traditional server farms. Sallar's infrastructure supports industries requiring extensive computing resources by offering an eco-friendly, decentralized alternative to conventional data centers. The project’s smart contract reserves approximately 9.4 billion tokens for rewards, ensuring sustainability as the network grows. To ensure security and transparency, Sallar’s smart contract has been audited by Hacken, achieving a score of 9.1/10. With a focus on accessibility and scalability, Sallar is actively expanding its ecosystem, partnering with organizations in AI and big data fields, and working on a dedicated mobile application for enhanced user experience. By leveraging the collective power of millions of smartphones, Sallar democratizes access to high-performance computing, supporting innovation across various industries.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sallar (ALL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Sallar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sallar (ALL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sallar (ALL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sallar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sallar hinna ennustust kohe!

ALL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Sallar (ALL) tokenoomika

Sallar (ALL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sallar (ALL) kohta Kui palju on Sallar (ALL) tänapäeval väärt? Reaalajas ALL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ALL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ALL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Sallar turukapitalisatsioon? ALL turukapitalisatsioon on $ 2.13M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ALL ringlev varu? ALL ringlev varu on 2.60B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALL (ATH) hind? ALL saavutab ATH hinna summas 0.00501104 USD . Mis oli kõigi aegade ALL madalaim (ATL) hind? ALL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ALL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ALL kauplemismaht on -- USD . Kas ALL sel aastal kõrgemale ka suundub? ALL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALL hinna ennustust

Sallar (ALL) Olulised valdkonna uudised