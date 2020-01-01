Sallar (ALL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sallar (ALL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sallar (ALL) teave Sallar is a decentralized mobile distributed computing network designed to transform smartphones into computational nodes within a global infrastructure. Built on the Solana blockchain, Sallar utilizes a DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to enable users to share their devices’ processing power in exchange for rewards. The project focuses on providing cost-effective and scalable computing solutions for high-demand industries, including artificial intelligence (AI), big data, cryptography, and scientific research. Users connect to the Sallar network via a dedicated application, which manages the distribution of computational tasks and rewards. Sallar tokens ($ALL) are earned as a reward for contributing computational power and can be held within the app’s blockchain sub-wallet to unlock additional reward bonuses. This model incentivizes user participation while creating a decentralized infrastructure that reduces the dependency on traditional server farms. Sallar's infrastructure supports industries requiring extensive computing resources by offering an eco-friendly, decentralized alternative to conventional data centers. The project’s smart contract reserves approximately 9.4 billion tokens for rewards, ensuring sustainability as the network grows. To ensure security and transparency, Sallar’s smart contract has been audited by Hacken, achieving a score of 9.1/10. With a focus on accessibility and scalability, Sallar is actively expanding its ecosystem, partnering with organizations in AI and big data fields, and working on a dedicated mobile application for enhanced user experience. By leveraging the collective power of millions of smartphones, Sallar democratizes access to high-performance computing, supporting innovation across various industries. Ametlik veebisait: https://sallar.io/ Valge raamat: https://docs.sallar.io/sallar Ostke ALL kohe!

Sallar (ALL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sallar (ALL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Koguvaru: $ 2.60B $ 2.60B $ 2.60B Ringlev varu: $ 2.60B $ 2.60B $ 2.60B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00501104 $ 0.00501104 $ 0.00501104 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00080065 $ 0.00080065 $ 0.00080065 Lisateave Sallar (ALL) hinna kohta

Sallar (ALL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sallar (ALL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALL tokeni tokenoomikat, avastage ALL tokeni reaalajas hinda!

ALL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ALL võiks suunduda? Meie ALL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ALL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!