SadCat logo

SadCat hind (SAD)

Loendis mitteolevad

1 SAD/USD reaalajas hind:

$0.00019158
$0.00019158$0.00019158
-10.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
SadCat (SAD) reaalajas hinnagraafik
SadCat (SAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01859897
$ 0.01859897$ 0.01859897

$ 0
$ 0$ 0

-2.19%

-10.29%

+0.44%

+0.44%

SadCat (SAD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SAD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01859897 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SAD muutunud -2.19% viimase tunni jooksul, -10.29% 24 tunni vältel +0.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SadCat (SAD) – turuteave

$ 17.84K
$ 17.84K$ 17.84K

--
----

$ 19.02K
$ 19.02K$ 19.02K

93.11M
93.11M 93.11M

99,288,253.304878
99,288,253.304878 99,288,253.304878

SadCat praegune turukapitalisatsioon on $ 17.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SAD ringlev varu on 93.11M, mille koguvaru on 99288253.304878. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.02K.

SadCat (SAD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SadCat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SadCat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SadCat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SadCat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-10.29%
30 päeva$ 0-22.11%
60 päeva$ 0-49.14%
90 päeva$ 0--

Mis on SadCat (SAD)

SadCat is a memecoin built on the Solana blockchain inspired by the iconic crying cat meme with the idea: “The cat is sad, but rich!” It is designed to bring together cat lovers, meme enthusiasts, and crypto explorers by focusing on cat meme culture and social engagement. SadCat is all about creating a fun and supportive community where creativity thrives, from sharing memes to participating in exciting events. The project also plans to give back by supporting animal shelters and hosting charity initiatives. With future plans for NFT collections and play-to-earn games, SadCat combines humor, heart, and innovation to turn sadness into wealth and community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SadCat (SAD) allikas

Ametlik veebisait

SadCat hinna ennustus (USD)

Kui palju on SadCat (SAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SadCat (SAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SadCat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SadCat hinna ennustust kohe!

SAD kohalike valuutade suhtes

SadCat (SAD) tokenoomika

SadCat (SAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SadCat (SAD) kohta

Kui palju on SadCat (SAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas SAD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SAD/USD hind?
Praegune hind SAD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SadCat turukapitalisatsioon?
SAD turukapitalisatsioon on $ 17.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SAD ringlev varu?
SAD ringlev varu on 93.11M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAD (ATH) hind?
SAD saavutab ATH hinna summas 0.01859897 USD.
Mis oli kõigi aegade SAD madalaim (ATL) hind?
SAD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SAD kauplemismaht on -- USD.
Kas SAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
SAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:27:54 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.