SadCat (SAD) teave SadCat is a memecoin built on the Solana blockchain inspired by the iconic crying cat meme with the idea: “The cat is sad, but rich!” It is designed to bring together cat lovers, meme enthusiasts, and crypto explorers by focusing on cat meme culture and social engagement. SadCat is all about creating a fun and supportive community where creativity thrives, from sharing memes to participating in exciting events. The project also plans to give back by supporting animal shelters and hosting charity initiatives. With future plans for NFT collections and play-to-earn games, SadCat combines humor, heart, and innovation to turn sadness into wealth and community. Ametlik veebisait: https://sadcat.me/ Ostke SAD kohe!

SadCat (SAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SadCat (SAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.19K $ 19.19K $ 19.19K Koguvaru: $ 99.28M $ 99.28M $ 99.28M Ringlev varu: $ 93.11M $ 93.11M $ 93.11M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.46K $ 20.46K $ 20.46K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01859897 $ 0.01859897 $ 0.01859897 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00020593 $ 0.00020593 $ 0.00020593 Lisateave SadCat (SAD) hinna kohta

SadCat (SAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SadCat (SAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAD tokeni tokenoomikat, avastage SAD tokeni reaalajas hinda!

