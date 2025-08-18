Enjin (ENJ) reaalajas hind on $ 0.07136. Viimase 24 tunni jooksul ENJ kaubeldud madalaim $ 0.06947 ja kõrgeim $ 0.07369 näitab aktiivset turu volatiivsust. ENJkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.846962115846244 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01561960019171238.
Lüliajalise tootluse osas on ENJ muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -2.73% 24 tunni vältel -3.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Enjin (ENJ) – turuteave
Enjin praegune turukapitalisatsioon on $ 133.62M$ 594.97K 24 tunnise kauplemismahuga. ENJ ringlev varu on 1.87B, mille koguvaru on 1918527459.5990021. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Enjin (ENJ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Enjin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0020031
-2.73%
30 päeva
$ -0.0099
-12.19%
60 päeva
$ +0.00547
+8.30%
90 päeva
$ -0.01654
-18.82%
Enjin Hinnamuutus täna
Täna registreeris ENJ muutuse $ -0.0020031 (-2.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Enjin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0099 (-12.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Enjin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ENJ $ +0.00547 (+8.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Enjin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01654 (-18.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Enjin (ENJ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system.
Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.