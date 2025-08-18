Rohkem infot ENJ

ENJ Hinnainfo

ENJ Valge raamat

ENJ Ametlik veebisait

ENJ Tokenoomika

ENJ Hinnaprognoos

ENJ Ajalugu

ENJ – ostujuhend

ENJ-usaldusraha valuutakonverter

ENJ Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Enjin logo

Enjin hind(ENJ)

1 ENJ/USD reaalajas hind:

$0.07137
$0.07137$0.07137
-2.73%1D
USD
Enjin (ENJ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:50:26 (UTC+8)

Enjin (ENJ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.06947
$ 0.06947$ 0.06947
24 h madal
$ 0.07369
$ 0.07369$ 0.07369
24 h kõrge

$ 0.06947
$ 0.06947$ 0.06947

$ 0.07369
$ 0.07369$ 0.07369

$ 4.846962115846244
$ 4.846962115846244$ 4.846962115846244

$ 0.01561960019171238
$ 0.01561960019171238$ 0.01561960019171238

-0.12%

-2.73%

-3.94%

-3.94%

Enjin (ENJ) reaalajas hind on $ 0.07136. Viimase 24 tunni jooksul ENJ kaubeldud madalaim $ 0.06947 ja kõrgeim $ 0.07369 näitab aktiivset turu volatiivsust. ENJkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.846962115846244 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01561960019171238.

Lüliajalise tootluse osas on ENJ muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -2.73% 24 tunni vältel -3.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Enjin (ENJ) – turuteave

No.309

$ 133.62M
$ 133.62M$ 133.62M

$ 594.97K
$ 594.97K$ 594.97K

$ 136.91M
$ 136.91M$ 136.91M

1.87B
1.87B 1.87B

--
----

1,918,527,459.5990021
1,918,527,459.5990021 1,918,527,459.5990021

ENJ

Enjin praegune turukapitalisatsioon on $ 133.62M $ 594.97K 24 tunnise kauplemismahuga. ENJ ringlev varu on 1.87B, mille koguvaru on 1918527459.5990021. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Enjin (ENJ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Enjin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0020031-2.73%
30 päeva$ -0.0099-12.19%
60 päeva$ +0.00547+8.30%
90 päeva$ -0.01654-18.82%
Enjin Hinnamuutus täna

Täna registreeris ENJ muutuse $ -0.0020031 (-2.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Enjin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0099 (-12.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Enjin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ENJ $ +0.00547 (+8.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Enjin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01654 (-18.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Enjin (ENJ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Enjin hinnaajaloo lehte.

Mis on Enjin (ENJ)

Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.

Enjin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Enjin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ENJ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Enjin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Enjin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Enjin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Enjin (ENJ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Enjin (ENJ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Enjin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Enjin hinna ennustust kohe!

Enjin (ENJ) tokenoomika

Enjin (ENJ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ENJ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Enjin (ENJ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Enjin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Enjin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ENJ kohalike valuutade suhtes

1 Enjin(ENJ)/VND
1,877.8384
1 Enjin(ENJ)/AUD
A$0.1091808
1 Enjin(ENJ)/GBP
0.0520928
1 Enjin(ENJ)/EUR
0.060656
1 Enjin(ENJ)/USD
$0.07136
1 Enjin(ENJ)/MYR
RM0.3004256
1 Enjin(ENJ)/TRY
2.915056
1 Enjin(ENJ)/JPY
¥10.48992
1 Enjin(ENJ)/ARS
ARS$92.4347488
1 Enjin(ENJ)/RUB
5.6831104
1 Enjin(ENJ)/INR
6.2447136
1 Enjin(ENJ)/IDR
Rp1,150.9675808
1 Enjin(ENJ)/KRW
99.1104768
1 Enjin(ENJ)/PHP
4.035408
1 Enjin(ENJ)/EGP
￡E.3.4402656
1 Enjin(ENJ)/BRL
R$0.385344
1 Enjin(ENJ)/CAD
C$0.0984768
1 Enjin(ENJ)/BDT
8.6659584
1 Enjin(ENJ)/NGN
109.4476864
1 Enjin(ENJ)/UAH
2.9407456
1 Enjin(ENJ)/VES
Bs9.6336
1 Enjin(ENJ)/CLP
$68.79104
1 Enjin(ENJ)/PKR
Rs20.2148608
1 Enjin(ENJ)/KZT
38.6350176
1 Enjin(ENJ)/THB
฿2.3070688
1 Enjin(ENJ)/TWD
NT$2.1429408
1 Enjin(ENJ)/AED
د.إ0.2618912
1 Enjin(ENJ)/CHF
Fr0.057088
1 Enjin(ENJ)/HKD
HK$0.5580352
1 Enjin(ENJ)/AMD
֏27.2780736
1 Enjin(ENJ)/MAD
.د.م0.6415264
1 Enjin(ENJ)/MXN
$1.3358592
1 Enjin(ENJ)/PLN
0.2590368
1 Enjin(ENJ)/RON
лв0.3082752
1 Enjin(ENJ)/SEK
kr0.6807744
1 Enjin(ENJ)/BGN
лв0.1191712
1 Enjin(ENJ)/HUF
Ft24.0754368
1 Enjin(ENJ)/CZK
1.4907104
1 Enjin(ENJ)/KWD
د.ك0.0217648
1 Enjin(ENJ)/ILS
0.2404832
1 Enjin(ENJ)/NOK
kr0.7250176
1 Enjin(ENJ)/NZD
$0.1198848

Enjin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Enjin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Enjin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Enjin kohta

Kui palju on Enjin (ENJ) tänapäeval väärt?
Reaalajas ENJ hind USD on 0.07136 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ENJ/USD hind?
Praegune hind ENJ/USD on $ 0.07136. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Enjin turukapitalisatsioon?
ENJ turukapitalisatsioon on $ 133.62M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ENJ ringlev varu?
ENJ ringlev varu on 1.87B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ENJ (ATH) hind?
ENJ saavutab ATH hinna summas 4.846962115846244 USD.
Mis oli kõigi aegade ENJ madalaim (ATL) hind?
ENJ nägi ATL hinda summas 0.01561960019171238 USD.
Milline on ENJ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ENJ kauplemismaht on $ 594.97K USD.
Kas ENJ sel aastal kõrgemale ka suundub?
ENJ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ENJ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:50:26 (UTC+8)

Enjin (ENJ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ENJ/USD kalkulaator

Summa

ENJ
ENJ
USD
USD

1 ENJ = 0.07136 USD

Kauplemine: ENJ

ENJUSDT
$0.07137
$0.07137$0.07137
-2.71%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu