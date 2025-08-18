Mis on Rubicon (RUBI)

Rubicon exists to build the World’s Last Financial Exchange — a decentralized, non-custodial trading platform that democratizes access to global markets. Our mission is to accelerate the advent of an open, efficient, and transparent financial system for humanity, governed and operated by its users. Rubicon is a powerful onchain trading platform. The protocol can be described as a legendary liquidity stack — a multi-layer system that ensures users get the best price possible for their swap or trade, and that LPs and market makers can earn in a variety of ways, provisioning liquidity. Rubicon has onchain aggregation, order books, and AMMs to be a one-stop shop for onchain liquidity.

Üksuse Rubicon (RUBI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Rubicon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rubicon (RUBI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rubicon (RUBI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rubicon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rubicon hinna ennustust kohe!

RUBI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Rubicon (RUBI) tokenoomika

Rubicon (RUBI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RUBI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rubicon (RUBI) kohta Kui palju on Rubicon (RUBI) tänapäeval väärt? Reaalajas RUBI hind USD on 0.00115973 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RUBI/USD hind? $ 0.00115973 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RUBI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Rubicon turukapitalisatsioon? RUBI turukapitalisatsioon on $ 529.30K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RUBI ringlev varu? RUBI ringlev varu on 454.68M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RUBI (ATH) hind? RUBI saavutab ATH hinna summas 0.00153325 USD . Mis oli kõigi aegade RUBI madalaim (ATL) hind? RUBI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on RUBI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RUBI kauplemismaht on -- USD . Kas RUBI sel aastal kõrgemale ka suundub? RUBI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RUBI hinna ennustust

