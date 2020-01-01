Rubicon (RUBI) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Rubicon (RUBI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Rubicon (RUBI) teave

Rubicon exists to build the World’s Last Financial Exchange — a decentralized, non-custodial trading platform that democratizes access to global markets. Our mission is to accelerate the advent of an open, efficient, and transparent financial system for humanity, governed and operated by its users. Rubicon is a powerful onchain trading platform.

The protocol can be described as a legendary liquidity stack — a multi-layer system that ensures users get the best price possible for their swap or trade, and that LPs and market makers can earn in a variety of ways, provisioning liquidity. Rubicon has onchain aggregation, order books, and AMMs to be a one-stop shop for onchain liquidity.

Ametlik veebisait:
https://www.rubicon.finance/
Valge raamat:
https://www.rubicon.finance/whitepaper

Rubicon (RUBI) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Rubicon (RUBI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 548.41K
Koguvaru:
$ 10.00B
Ringlev varu:
$ 454.68M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 12.06M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00153325
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
Praegune hind:
$ 0.00120747
Rubicon (RUBI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Rubicon (RUBI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate RUBI tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

RUBI tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate RUBI tokeni tokenoomikat, avastage RUBI tokeni reaalajas hinda!

RUBI – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu RUBI võiks suunduda? Meie RUBI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.