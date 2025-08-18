Rohkem infot ROOMCON

ROOMCON hind (ROOMCON)

ROOMCON (ROOMCON) reaalajas hinnagraafik
ROOMCON (ROOMCON) hinna teave (USD)

ROOMCON (ROOMCON) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ROOMCON kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROOMCONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00533711 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ROOMCON muutunud +0.41% viimase tunni jooksul, -3.90% 24 tunni vältel +2.88% viimase 7 päeva jooksul.

ROOMCON (ROOMCON) – turuteave

ROOMCON praegune turukapitalisatsioon on $ 21.62K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ROOMCON ringlev varu on 762.50M, mille koguvaru on 762501316.4071087. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.62K.

ROOMCON (ROOMCON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ROOMCON ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ROOMCON ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ROOMCON ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ROOMCON ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.90%
30 päeva$ 0-2.55%
60 päeva$ 0-37.86%
90 päeva$ 0--

Mis on ROOMCON (ROOMCON)

ROOMCON is a DeSci project on the BNB Chain that funds cutting-edge scientific research, and other starting with room-temperature superconductors. Our goal is to connect crypto communities with real-world innovation by supporting researchers and launching verified scientific breakthroughs to the public.soWe support companies conducting research on room-temperature superconductors #desci love it science

ROOMCON hinna ennustus (USD)

Kui palju on ROOMCON (ROOMCON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ROOMCON (ROOMCON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ROOMCON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ROOMCON hinna ennustust kohe!

ROOMCON kohalike valuutade suhtes

ROOMCON (ROOMCON) tokenoomika

ROOMCON (ROOMCON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROOMCON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ROOMCON (ROOMCON) kohta

Kui palju on ROOMCON (ROOMCON) tänapäeval väärt?
Reaalajas ROOMCON hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ROOMCON/USD hind?
Praegune hind ROOMCON/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ROOMCON turukapitalisatsioon?
ROOMCON turukapitalisatsioon on $ 21.62K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ROOMCON ringlev varu?
ROOMCON ringlev varu on 762.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROOMCON (ATH) hind?
ROOMCON saavutab ATH hinna summas 0.00533711 USD.
Mis oli kõigi aegade ROOMCON madalaim (ATL) hind?
ROOMCON nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ROOMCON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ROOMCON kauplemismaht on -- USD.
Kas ROOMCON sel aastal kõrgemale ka suundub?
ROOMCON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROOMCON hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.