ROOMCON (ROOMCON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ROOMCON (ROOMCON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ROOMCON (ROOMCON) teave ROOMCON is a DeSci project on the BNB Chain that funds cutting-edge scientific research, and other starting with room-temperature superconductors. Our goal is to connect crypto communities with real-world innovation by supporting researchers and launching verified scientific breakthroughs to the public.soWe support companies conducting research on room-temperature superconductors #desci love it science Ametlik veebisait: https://www.roomcontoken.xyz/ Valge raamat: https://www.roomcontoken.xyz/ Ostke ROOMCON kohe!

ROOMCON (ROOMCON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ROOMCON (ROOMCON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.35K $ 22.35K $ 22.35K Koguvaru: $ 762.50M $ 762.50M $ 762.50M Ringlev varu: $ 762.50M $ 762.50M $ 762.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.35K $ 22.35K $ 22.35K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00533711 $ 0.00533711 $ 0.00533711 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ROOMCON (ROOMCON) hinna kohta

ROOMCON (ROOMCON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ROOMCON (ROOMCON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROOMCON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROOMCON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROOMCON tokeni tokenoomikat, avastage ROOMCON tokeni reaalajas hinda!

ROOMCON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROOMCON võiks suunduda? Meie ROOMCON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROOMCON tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!