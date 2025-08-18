Mis on Rollbit Coin (RLB)

The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters.

Kui palju on Rollbit Coin (RLB) tänapäeval väärt? Reaalajas RLB hind USD on 0.067966 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on RLB turukapitalisatsioon? RLB turukapitalisatsioon on $ 133.47M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RLB ringlev varu? RLB ringlev varu on 1.97B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RLB (ATH) hind? RLB saavutab ATH hinna summas 0.264358 USD . Mis oli kõigi aegade RLB madalaim (ATL) hind? RLB nägi ATL hinda summas 0.00093506 USD .

