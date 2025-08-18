Rohkem infot RLB

Rollbit Coin hind (RLB)

1 RLB/USD reaalajas hind:

$0.067759
$0.067759
+6.10%1D
Rollbit Coin (RLB) reaalajas hinnagraafik
Rollbit Coin (RLB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.063628
24 h madal
$ 0.068555
24 h kõrge

$ 0.063628
$ 0.068555
$ 0.264358
$ 0.00093506
+0.46%

+6.74%

+14.80%

+14.80%

Rollbit Coin (RLB) reaalajas hind on $0.067966. Viimase 24 tunni jooksul RLB kaubeldud madalaim $ 0.063628 ja kõrgeim $ 0.068555 näitab aktiivset turu volatiivsust. RLBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.264358 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00093506.

Lüliajalise tootluse osas on RLB muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, +6.74% 24 tunni vältel +14.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Rollbit Coin (RLB) – turuteave

$ 133.47M
--
$ 133.47M
1.97B
1,967,136,764.641914
Rollbit Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 133.47M -- 24 tunnise kauplemismahuga. RLB ringlev varu on 1.97B, mille koguvaru on 1967136764.641914. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 133.47M.

Rollbit Coin (RLB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Rollbit Coin ja USD hinnamuutus $ +0.00429365.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Rollbit Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0247723428.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Rollbit Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0617229898.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Rollbit Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0007931686614323.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00429365+6.74%
30 päeva$ +0.0247723428+36.45%
60 päeva$ +0.0617229898+90.81%
90 päeva$ +0.0007931686614323+1.18%

Mis on Rollbit Coin (RLB)

The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Rollbit Coin (RLB) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Rollbit Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rollbit Coin (RLB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rollbit Coin (RLB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rollbit Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rollbit Coin hinna ennustust kohe!

RLB kohalike valuutade suhtes

Rollbit Coin (RLB) tokenoomika

Rollbit Coin (RLB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RLB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rollbit Coin (RLB) kohta

Kui palju on Rollbit Coin (RLB) tänapäeval väärt?
Reaalajas RLB hind USD on 0.067966 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RLB/USD hind?
Praegune hind RLB/USD on $ 0.067966. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rollbit Coin turukapitalisatsioon?
RLB turukapitalisatsioon on $ 133.47M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RLB ringlev varu?
RLB ringlev varu on 1.97B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RLB (ATH) hind?
RLB saavutab ATH hinna summas 0.264358 USD.
Mis oli kõigi aegade RLB madalaim (ATL) hind?
RLB nägi ATL hinda summas 0.00093506 USD.
Milline on RLB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RLB kauplemismaht on -- USD.
Kas RLB sel aastal kõrgemale ka suundub?
RLB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RLB hinna ennustust.
