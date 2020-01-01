Rollbit Coin (RLB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rollbit Coin (RLB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rollbit Coin (RLB) teave The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters. Ametlik veebisait: https://rollbit.com/ Valge raamat: https://whitepaper.rollbot.com/rlb-whitepaper Ostke RLB kohe!

Rollbit Coin (RLB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rollbit Coin (RLB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 131.49M $ 131.49M $ 131.49M Koguvaru: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B Ringlev varu: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 131.49M $ 131.49M $ 131.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.264358 $ 0.264358 $ 0.264358 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.066925 $ 0.066925 $ 0.066925 Lisateave Rollbit Coin (RLB) hinna kohta

Rollbit Coin (RLB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rollbit Coin (RLB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RLB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RLB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RLB tokeni tokenoomikat, avastage RLB tokeni reaalajas hinda!

RLB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RLB võiks suunduda? Meie RLB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RLB tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!