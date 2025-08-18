Rohkem infot $ROFL

$ROFL Hinnainfo

$ROFL Ametlik veebisait

$ROFL Tokenoomika

$ROFL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ROFLcopter logo

ROFLcopter hind ($ROFL)

Loendis mitteolevad

1 $ROFL/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ROFLcopter ($ROFL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:30:58 (UTC+8)

ROFLcopter ($ROFL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01082774
$ 0.01082774$ 0.01082774

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.70%

-1.70%

ROFLcopter ($ROFL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $ROFL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $ROFLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01082774 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $ROFL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -1.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ROFLcopter ($ROFL) – turuteave

$ 13.96K
$ 13.96K$ 13.96K

--
----

$ 13.96K
$ 13.96K$ 13.96K

582.05M
582.05M 582.05M

582,054,475.026124
582,054,475.026124 582,054,475.026124

ROFLcopter praegune turukapitalisatsioon on $ 13.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $ROFL ringlev varu on 582.05M, mille koguvaru on 582054475.026124. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.96K.

ROFLcopter ($ROFL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ROFLcopter ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ROFLcopter ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ROFLcopter ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ROFLcopter ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-7.98%
60 päeva$ 0+17.58%
90 päeva$ 0--

Mis on ROFLcopter ($ROFL)

One of the earliest and most notable ASCII memes. Initially used to poke fun at users who overused l33t (elite) acronyms like ROFL (rolling on the floor laughing). Usage of ROFLcopter became popular after it was featured on the Something Awful forums. The popularity of the meme led to the creation of a Flash game, which spawned a wave of other ASCII art animations based on popular internet slang!!!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ROFLcopter ($ROFL) allikas

Ametlik veebisait

ROFLcopter hinna ennustus (USD)

Kui palju on ROFLcopter ($ROFL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ROFLcopter ($ROFL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ROFLcopter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ROFLcopter hinna ennustust kohe!

$ROFL kohalike valuutade suhtes

ROFLcopter ($ROFL) tokenoomika

ROFLcopter ($ROFL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $ROFL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ROFLcopter ($ROFL) kohta

Kui palju on ROFLcopter ($ROFL) tänapäeval väärt?
Reaalajas $ROFL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $ROFL/USD hind?
Praegune hind $ROFL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ROFLcopter turukapitalisatsioon?
$ROFL turukapitalisatsioon on $ 13.96K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $ROFL ringlev varu?
$ROFL ringlev varu on 582.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $ROFL (ATH) hind?
$ROFL saavutab ATH hinna summas 0.01082774 USD.
Mis oli kõigi aegade $ROFL madalaim (ATL) hind?
$ROFL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $ROFL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $ROFL kauplemismaht on -- USD.
Kas $ROFL sel aastal kõrgemale ka suundub?
$ROFL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $ROFL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:30:58 (UTC+8)

ROFLcopter ($ROFL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.