ROFLcopter ($ROFL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ROFLcopter ($ROFL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

ROFLcopter ($ROFL) teave One of the earliest and most notable ASCII memes. Initially used to poke fun at users who overused l33t (elite) acronyms like ROFL (rolling on the floor laughing). Usage of ROFLcopter became popular after it was featured on the Something Awful forums. The popularity of the meme led to the creation of a Flash game, which spawned a wave of other ASCII art animations based on popular internet slang!!! Ametlik veebisait: https://www.roflcopter.meme Ostke $ROFL kohe!

ROFLcopter ($ROFL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ROFLcopter ($ROFL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.96K Koguvaru: $ 582.05M Ringlev varu: $ 582.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.96K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01082774 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001117 Praegune hind: $ 0

ROFLcopter ($ROFL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ROFLcopter ($ROFL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $ROFL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $ROFL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $ROFL tokeni tokenoomikat, avastage $ROFL tokeni reaalajas hinda!

$ROFL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $ROFL võiks suunduda? Meie $ROFL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $ROFL tokeni hinna ennustust kohe!

