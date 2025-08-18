Mis on Rewardable (REWARD)

Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. The platform allows individuals to earn money by completing online tasks such as social media engagement, surveys, content creation, and beta testing. Each task is rewarded with the platform's native utility token, $REWARD, which users can earn, stake, and use for transactions within the ecosystem. Built on Base and enabled by LayerZero for omnichain functionality, the platform ensures a seamless and secure experience across blockchain networks. Rewardable emphasizes transparency, trust, and authenticity, using its proprietary IDscore reputation system to evaluate user credibility based on task performance, social media verification, and wallet activity. The $REWARD token, an ERC-20 OFT (Omnichain Fungible Token), incorporates a deflationary mechanism, where a portion of task-based platform fees is burned, reducing the circulating supply and driving long-term value. Rewardable aims to empower users to actively participate in the Web3 economy while helping brands achieve meaningful growth and engagement.

Üksuse Rewardable (REWARD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

REWARD kohalike valuutade suhtes

Rewardable (REWARD) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rewardable (REWARD) kohta Kui palju on Rewardable (REWARD) tänapäeval väärt? Reaalajas REWARD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune REWARD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind REWARD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Rewardable turukapitalisatsioon? REWARD turukapitalisatsioon on $ 3.49K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on REWARD ringlev varu? REWARD ringlev varu on 247.79M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim REWARD (ATH) hind? REWARD saavutab ATH hinna summas 0.611392 USD . Mis oli kõigi aegade REWARD madalaim (ATL) hind? REWARD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on REWARD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine REWARD kauplemismaht on -- USD . Kas REWARD sel aastal kõrgemale ka suundub? REWARD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REWARD hinna ennustust

