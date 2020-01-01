Rewardable (REWARD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rewardable (REWARD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rewardable (REWARD) teave Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. The platform allows individuals to earn money by completing online tasks such as social media engagement, surveys, content creation, and beta testing. Each task is rewarded with the platform's native utility token, $REWARD, which users can earn, stake, and use for transactions within the ecosystem. Built on Base and enabled by LayerZero for omnichain functionality, the platform ensures a seamless and secure experience across blockchain networks. Rewardable emphasizes transparency, trust, and authenticity, using its proprietary IDscore reputation system to evaluate user credibility based on task performance, social media verification, and wallet activity. The $REWARD token, an ERC-20 OFT (Omnichain Fungible Token), incorporates a deflationary mechanism, where a portion of task-based platform fees is burned, reducing the circulating supply and driving long-term value. Rewardable aims to empower users to actively participate in the Web3 economy while helping brands achieve meaningful growth and engagement. Ametlik veebisait: https://rewardable.app Valge raamat: https://docsend.com/view/5zwkfnvvt8c2ijwf Ostke REWARD kohe!

Rewardable (REWARD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rewardable (REWARD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.75K $ 4.75K $ 4.75K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 247.79M $ 247.79M $ 247.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.16K $ 19.16K $ 19.16K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.611392 $ 0.611392 $ 0.611392 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Rewardable (REWARD) hinna kohta

Rewardable (REWARD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rewardable (REWARD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate REWARD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: REWARD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate REWARD tokeni tokenoomikat, avastage REWARD tokeni reaalajas hinda!

