Relend USDC (REUSDC) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Relend USDC (REUSDC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Relend USDC (REUSDC) teave

Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking.

Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking.

Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply.

Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds.

We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems.

The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment.

Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

Ametlik veebisait:
https://relend.network/

Relend USDC (REUSDC) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Relend USDC (REUSDC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 75.17M
$ 75.17M$ 75.17M
Koguvaru:
$ 69.89M
$ 69.89M$ 69.89M
Ringlev varu:
$ 69.89M
$ 69.89M$ 69.89M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 75.17M
$ 75.17M$ 75.17M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 9.28
$ 9.28$ 9.28
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.862011
$ 0.862011$ 0.862011
Praegune hind:
$ 1.076
$ 1.076$ 1.076

Relend USDC (REUSDC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Relend USDC (REUSDC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate REUSDC tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

REUSDC tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate REUSDC tokeni tokenoomikat, avastage REUSDC tokeni reaalajas hinda!

REUSDC – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu REUSDC võiks suunduda? Meie REUSDC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.