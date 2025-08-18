Rohkem infot REUSDC

Relend USDC logo

Relend USDC hind (REUSDC)

Loendis mitteolevad

1 REUSDC/USD reaalajas hind:

$1.075
$1.075$1.075
0.00%1D
mexc
USD
Relend USDC (REUSDC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:41:25 (UTC+8)

Relend USDC (REUSDC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.074
$ 1.074$ 1.074
24 h madal
$ 1.075
$ 1.075$ 1.075
24 h kõrge

$ 1.074
$ 1.074$ 1.074

$ 1.075
$ 1.075$ 1.075

$ 9.28
$ 9.28$ 9.28

$ 0.862011
$ 0.862011$ 0.862011

+0.01%

+0.03%

+0.19%

+0.19%

Relend USDC (REUSDC) reaalajas hind on $1.075. Viimase 24 tunni jooksul REUSDC kaubeldud madalaim $ 1.074 ja kõrgeim $ 1.075 näitab aktiivset turu volatiivsust. REUSDCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.28 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.862011.

Lüliajalise tootluse osas on REUSDC muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.03% 24 tunni vältel +0.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Relend USDC (REUSDC) – turuteave

$ 71.01M
$ 71.01M$ 71.01M

--
----

$ 71.01M
$ 71.01M$ 71.01M

66.06M
66.06M 66.06M

66,057,395.40872359
66,057,395.40872359 66,057,395.40872359

Relend USDC praegune turukapitalisatsioon on $ 71.01M -- 24 tunnise kauplemismahuga. REUSDC ringlev varu on 66.06M, mille koguvaru on 66057395.40872359. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 71.01M.

Relend USDC (REUSDC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Relend USDC ja USD hinnamuutus $ +0.0003596.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Relend USDC ja USD hinnamuutus $ +0.0069605175.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Relend USDC ja USD hinnamuutus $ +0.0127182175.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Relend USDC ja USD hinnamuutus $ +0.0179441107467837.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0003596+0.03%
30 päeva$ +0.0069605175+0.65%
60 päeva$ +0.0127182175+1.18%
90 päeva$ +0.0179441107467837+1.70%

Mis on Relend USDC (REUSDC)

Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

REUSDC kohalike valuutade suhtes

Relend USDC (REUSDC) tokenoomika

Relend USDC (REUSDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REUSDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Relend USDC (REUSDC) kohta

Kui palju on Relend USDC (REUSDC) tänapäeval väärt?
Reaalajas REUSDC hind USD on 1.075 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REUSDC/USD hind?
Praegune hind REUSDC/USD on $ 1.075. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Relend USDC turukapitalisatsioon?
REUSDC turukapitalisatsioon on $ 71.01M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REUSDC ringlev varu?
REUSDC ringlev varu on 66.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REUSDC (ATH) hind?
REUSDC saavutab ATH hinna summas 9.28 USD.
Mis oli kõigi aegade REUSDC madalaim (ATL) hind?
REUSDC nägi ATL hinda summas 0.862011 USD.
Milline on REUSDC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REUSDC kauplemismaht on -- USD.
Kas REUSDC sel aastal kõrgemale ka suundub?
REUSDC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REUSDC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.