Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

Üksuse Relend USDC (REUSDC) allikas Ametlik veebisait

REUSDC kohalike valuutade suhtes

Relend USDC (REUSDC) tokenoomika

Relend USDC (REUSDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Relend USDC (REUSDC) kohta Kui palju on Relend USDC (REUSDC) tänapäeval väärt? Reaalajas REUSDC hind USD on 1.075 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune REUSDC/USD hind? $ 1.075 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind REUSDC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Relend USDC turukapitalisatsioon? REUSDC turukapitalisatsioon on $ 71.01M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on REUSDC ringlev varu? REUSDC ringlev varu on 66.06M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim REUSDC (ATH) hind? REUSDC saavutab ATH hinna summas 9.28 USD . Mis oli kõigi aegade REUSDC madalaim (ATL) hind? REUSDC nägi ATL hinda summas 0.862011 USD . Milline on REUSDC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine REUSDC kauplemismaht on -- USD . Kas REUSDC sel aastal kõrgemale ka suundub? REUSDC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REUSDC hinna ennustust

