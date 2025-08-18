Mis on Regen (REGEN)

REGEN coin is the token for the Regen Network Platform

Üksuse Regen (REGEN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Regen hinna ennustus (USD)

Kui palju on Regen (REGEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Regen (REGEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Regen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Regen hinna ennustust kohe!

REGEN kohalike valuutade suhtes

Regen (REGEN) tokenoomika

Regen (REGEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REGEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Regen (REGEN) kohta Kui palju on Regen (REGEN) tänapäeval väärt? Reaalajas REGEN hind USD on 0.0129882 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune REGEN/USD hind? $ 0.0129882 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind REGEN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Regen turukapitalisatsioon? REGEN turukapitalisatsioon on $ 1.92M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on REGEN ringlev varu? REGEN ringlev varu on 148.35M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim REGEN (ATH) hind? REGEN saavutab ATH hinna summas 5.07 USD . Mis oli kõigi aegade REGEN madalaim (ATL) hind? REGEN nägi ATL hinda summas 0.00559539 USD . Milline on REGEN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine REGEN kauplemismaht on -- USD . Kas REGEN sel aastal kõrgemale ka suundub? REGEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REGEN hinna ennustust

