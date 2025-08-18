Rohkem infot REGEN

Regen hind (REGEN)

1 REGEN/USD reaalajas hind:

$0.0129882
-6.80%1D
USD
Regen (REGEN) reaalajas hinnagraafik
Regen (REGEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.012902
24 h madal
$ 0.01405891
24 h kõrge

$ 0.012902
$ 0.01405891
$ 5.07
$ 0.00559539
+0.67%

-6.84%

-18.39%

-18.39%

Regen (REGEN) reaalajas hind on $0.0129882. Viimase 24 tunni jooksul REGEN kaubeldud madalaim $ 0.012902 ja kõrgeim $ 0.01405891 näitab aktiivset turu volatiivsust. REGENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.07 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00559539.

Lüliajalise tootluse osas on REGEN muutunud +0.67% viimase tunni jooksul, -6.84% 24 tunni vältel -18.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Regen (REGEN) – turuteave

$ 1.92M
--
$ 1.92M
148.35M
148,354,422.875587
Regen praegune turukapitalisatsioon on $ 1.92M -- 24 tunnise kauplemismahuga. REGEN ringlev varu on 148.35M, mille koguvaru on 148354422.875587. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.92M.

Regen (REGEN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Regen ja USD hinnamuutus $ -0.0009542643897386.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Regen ja USD hinnamuutus $ -0.0031170394.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Regen ja USD hinnamuutus $ -0.0045554747.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Regen ja USD hinnamuutus $ -0.009636668721223167.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0009542643897386-6.84%
30 päeva$ -0.0031170394-23.99%
60 päeva$ -0.0045554747-35.07%
90 päeva$ -0.009636668721223167-42.59%

Mis on Regen (REGEN)

REGEN coin is the token for the Regen Network Platform

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Regen (REGEN) allikas

Ametlik veebisait

Regen hinna ennustus (USD)

Kui palju on Regen (REGEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Regen (REGEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Regen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Regen hinna ennustust kohe!

REGEN kohalike valuutade suhtes

Regen (REGEN) tokenoomika

Regen (REGEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REGEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Regen (REGEN) kohta

Kui palju on Regen (REGEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas REGEN hind USD on 0.0129882 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REGEN/USD hind?
Praegune hind REGEN/USD on $ 0.0129882. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Regen turukapitalisatsioon?
REGEN turukapitalisatsioon on $ 1.92M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REGEN ringlev varu?
REGEN ringlev varu on 148.35M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REGEN (ATH) hind?
REGEN saavutab ATH hinna summas 5.07 USD.
Mis oli kõigi aegade REGEN madalaim (ATL) hind?
REGEN nägi ATL hinda summas 0.00559539 USD.
Milline on REGEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REGEN kauplemismaht on -- USD.
Kas REGEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
REGEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REGEN hinna ennustust.
