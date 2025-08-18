Rohkem infot PSM

PSM Hinnainfo

PSM Valge raamat

PSM Ametlik veebisait

PSM Tokenoomika

PSM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Possum logo

Possum hind (PSM)

Loendis mitteolevad

1 PSM/USD reaalajas hind:

--
----
-2.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Possum (PSM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:07:32 (UTC+8)

Possum (PSM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00002738
$ 0.00002738$ 0.00002738
24 h madal
$ 0.0000286
$ 0.0000286$ 0.0000286
24 h kõrge

$ 0.00002738
$ 0.00002738$ 0.00002738

$ 0.0000286
$ 0.0000286$ 0.0000286

$ 0.00170821
$ 0.00170821$ 0.00170821

$ 0.00002716
$ 0.00002716$ 0.00002716

-1.26%

-2.28%

-80.43%

-80.43%

Possum (PSM) reaalajas hind on $0.00002741. Viimase 24 tunni jooksul PSM kaubeldud madalaim $ 0.00002738 ja kõrgeim $ 0.0000286 näitab aktiivset turu volatiivsust. PSMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00170821 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002716.

Lüliajalise tootluse osas on PSM muutunud -1.26% viimase tunni jooksul, -2.28% 24 tunni vältel -80.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Possum (PSM) – turuteave

$ 114.53K
$ 114.53K$ 114.53K

--
----

$ 273.77K
$ 273.77K$ 273.77K

4.18B
4.18B 4.18B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Possum praegune turukapitalisatsioon on $ 114.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PSM ringlev varu on 4.18B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 273.77K.

Possum (PSM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Possum ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Possum ja USD hinnamuutus $ -0.0000225257.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Possum ja USD hinnamuutus $ -0.0000219142.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Possum ja USD hinnamuutus $ -0.00005723616702348761.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.28%
30 päeva$ -0.0000225257-82.18%
60 päeva$ -0.0000219142-79.94%
90 päeva$ -0.00005723616702348761-67.61%

Mis on Possum (PSM)

​Possum Labs is a team dedicated to creating new financial products which promote credible neutrality, transparency and collaboration. While these products may serve completely different functions, each one will have a positive sum nature (hence the name Possum). Each product will benefit all users at nobody’s expense. Using DeFi’s inherent composability, Possum Labs aims to create new financial products featuring greater capital efficiency and better incentive structures than what the current financial system can offer. Our first product, Portals, is slated to launch in Q4 2023. Each Portal taps an underlying yield source and unlocks future yield for depositors right now, instantly. Portals lets yield time travel; if you deposit $100 of a token with 20% APY, you can claim that $20 immediately rather than having to wait a year. The more a user claims upfront, the longer they’ll need to wait to withdraw their deposit.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Possum (PSM) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Possum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Possum (PSM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Possum (PSM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Possum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Possum hinna ennustust kohe!

PSM kohalike valuutade suhtes

Possum (PSM) tokenoomika

Possum (PSM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PSM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Possum (PSM) kohta

Kui palju on Possum (PSM) tänapäeval väärt?
Reaalajas PSM hind USD on 0.00002741 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PSM/USD hind?
Praegune hind PSM/USD on $ 0.00002741. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Possum turukapitalisatsioon?
PSM turukapitalisatsioon on $ 114.53K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PSM ringlev varu?
PSM ringlev varu on 4.18B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PSM (ATH) hind?
PSM saavutab ATH hinna summas 0.00170821 USD.
Mis oli kõigi aegade PSM madalaim (ATL) hind?
PSM nägi ATL hinda summas 0.00002716 USD.
Milline on PSM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PSM kauplemismaht on -- USD.
Kas PSM sel aastal kõrgemale ka suundub?
PSM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PSM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:07:32 (UTC+8)

Possum (PSM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.