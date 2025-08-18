Pollen hind (POLLEN)
-0.38%
-11.62%
+6.44%
+6.44%
Pollen (POLLEN) reaalajas hind on $0.00907647. Viimase 24 tunni jooksul POLLEN kaubeldud madalaim $ 0.00902257 ja kõrgeim $ 0.01150559 näitab aktiivset turu volatiivsust. POLLENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.075806 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00545586.
Lüliajalise tootluse osas on POLLEN muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -11.62% 24 tunni vältel +6.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pollen praegune turukapitalisatsioon on $ 1.07M -- 24 tunnise kauplemismahuga. POLLEN ringlev varu on 118.41M, mille koguvaru on 420000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.81M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Pollen ja USD hinnamuutus $ -0.00119342271571048.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pollen ja USD hinnamuutus $ -0.0013167516.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pollen ja USD hinnamuutus $ -0.0012853706.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pollen ja USD hinnamuutus $ -0.002628438324800856.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00119342271571048
|-11.62%
|30 päeva
|$ -0.0013167516
|-14.50%
|60 päeva
|$ -0.0012853706
|-14.16%
|90 päeva
|$ -0.002628438324800856
|-22.45%
Beraborrow unlocks instant liquidity against Berachain assets through the first PoL powered stablecoin, Nectar ($NECT). Built with simplicity and flexibility at its core, Beraborrow is designed to maximise opportunities for users without forcing them to sacrifice yield. The protocol enables users to deposit collateral assets into Dens, which mint our over-collateralised stablecoin, $NECT. $NECT can then be used throughout the Berachain DeFi ecosystem, unlocking further opportunities whilst maintaining exposure to the original assets. Initially built around $iBGT, the protocol has since evolved into a multi-collateral platform. Offering support for Bera native tokens, liquid staking derivatives, or LP positions, as collateral to mint $NECT. Beraborrow enables users to retain price exposure to their assets while unlocking liquidity. The protocol makes use of Proof of Liquidity (PoL) to supercharge key features and to bootstrap liquidity, enabling users to gain leverage to the collateral asset while boosting the yield it generates. Nectar ($NECT) is the first stablecoin fully collateralised by Berachain native assets, offering users a composable way to participate in the ecosystem without selling, all while benefiting from the unique advantages that PoL offers. Essentially, $NECT can be thought of as a unit of account that can accrue value through PoL and liquidations. Consider Beraborrow as a foundational building block for the Berachain. Our ambition is to develop a comprehensive suite of essential products that fuel growth for Berachain, starting with the core need for a Native CDP platform.
Pollen (POLLEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POLLEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
