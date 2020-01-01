Pollen (POLLEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pollen (POLLEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pollen (POLLEN) teave Beraborrow unlocks instant liquidity against Berachain assets through the first PoL powered stablecoin, Nectar ($NECT). Built with simplicity and flexibility at its core, Beraborrow is designed to maximise opportunities for users without forcing them to sacrifice yield. The protocol enables users to deposit collateral assets into Dens, which mint our over-collateralised stablecoin, $NECT. $NECT can then be used throughout the Berachain DeFi ecosystem, unlocking further opportunities whilst maintaining exposure to the original assets. Initially built around $iBGT, the protocol has since evolved into a multi-collateral platform. Offering support for Bera native tokens, liquid staking derivatives, or LP positions, as collateral to mint $NECT. Beraborrow enables users to retain price exposure to their assets while unlocking liquidity. The protocol makes use of Proof of Liquidity (PoL) to supercharge key features and to bootstrap liquidity, enabling users to gain leverage to the collateral asset while boosting the yield it generates. Nectar ($NECT) is the first stablecoin fully collateralised by Berachain native assets, offering users a composable way to participate in the ecosystem without selling, all while benefiting from the unique advantages that PoL offers. Essentially, $NECT can be thought of as a unit of account that can accrue value through PoL and liquidations. Consider Beraborrow as a foundational building block for the Berachain. Our ambition is to develop a comprehensive suite of essential products that fuel growth for Berachain, starting with the core need for a Native CDP platform. Ametlik veebisait: https://www.beraborrow.com/ Valge raamat: https://beraborrow.gitbook.io/docs Ostke POLLEN kohe!

Pollen (POLLEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pollen (POLLEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Koguvaru: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Ringlev varu: $ 118.62M $ 118.62M $ 118.62M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.62M $ 3.62M $ 3.62M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.075806 $ 0.075806 $ 0.075806 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00545586 $ 0.00545586 $ 0.00545586 Praegune hind: $ 0.00862149 $ 0.00862149 $ 0.00862149 Lisateave Pollen (POLLEN) hinna kohta

Pollen (POLLEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pollen (POLLEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POLLEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POLLEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POLLEN tokeni tokenoomikat, avastage POLLEN tokeni reaalajas hinda!

