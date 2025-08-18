Mis on Polinate (POLI)

Polinate is a next-generation crowdfunding platform designed to empower gamers, games and guilds. We provide gamers, games and guilds with an opportunity to raise funds for their projects in a permissionless way. We serve as a bridge between the projects and the crypto/NFT communities. We are building the backbone of the new play-to-earn gaming industry and the metaverse. It doesn’t matter where you are from, social status, banked or unbanked. If you add value, you benefit.

Üksuse Polinate (POLI) allikas Ametlik veebisait

Polinate (POLI) tokenoomika

Polinate (POLI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POLI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polinate (POLI) kohta Kui palju on Polinate (POLI) tänapäeval väärt? Reaalajas POLI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune POLI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind POLI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Polinate turukapitalisatsioon? POLI turukapitalisatsioon on $ 130.23K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on POLI ringlev varu? POLI ringlev varu on 232.71M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim POLI (ATH) hind? POLI saavutab ATH hinna summas 0.04661549 USD . Mis oli kõigi aegade POLI madalaim (ATL) hind? POLI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on POLI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine POLI kauplemismaht on -- USD . Kas POLI sel aastal kõrgemale ka suundub? POLI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POLI hinna ennustust

