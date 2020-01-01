Polinate (POLI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Polinate (POLI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Polinate (POLI) teave Polinate is a next-generation crowdfunding platform designed to empower gamers, games and guilds. We provide gamers, games and guilds with an opportunity to raise funds for their projects in a permissionless way. We serve as a bridge between the projects and the crypto/NFT communities. We are building the backbone of the new play-to-earn gaming industry and the metaverse. It doesn't matter where you are from, social status, banked or unbanked. If you add value, you benefit. Ametlik veebisait: https://www.polinate.io/

Polinate (POLI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Polinate (POLI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 130.23K $ 130.23K $ 130.23K Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 232.71M $ 232.71M $ 232.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 279.81K $ 279.81K $ 279.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04661549 $ 0.04661549 $ 0.04661549 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00055961 $ 0.00055961 $ 0.00055961 Lisateave Polinate (POLI) hinna kohta

Polinate (POLI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Polinate (POLI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POLI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POLI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POLI tokeni tokenoomikat, avastage POLI tokeni reaalajas hinda!

