Rohkem infot $PLATH

$PLATH Hinnainfo

$PLATH Valge raamat

$PLATH Ametlik veebisait

$PLATH Tokenoomika

$PLATH Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

PLATH logo

PLATH hind ($PLATH)

Loendis mitteolevad

1 $PLATH/USD reaalajas hind:

$0.00019944
$0.00019944$0.00019944
-10.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PLATH ($PLATH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:17:50 (UTC+8)

PLATH ($PLATH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00150056
$ 0.00150056$ 0.00150056

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

-10.21%

-18.27%

-18.27%

PLATH ($PLATH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $PLATH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $PLATHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00150056 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $PLATH muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -10.21% 24 tunni vältel -18.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PLATH ($PLATH) – turuteave

$ 192.96K
$ 192.96K$ 192.96K

--
----

$ 192.96K
$ 192.96K$ 192.96K

967.51M
967.51M 967.51M

967,505,295.3999103
967,505,295.3999103 967,505,295.3999103

PLATH praegune turukapitalisatsioon on $ 192.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $PLATH ringlev varu on 967.51M, mille koguvaru on 967505295.3999103. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 192.96K.

PLATH ($PLATH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PLATH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PLATH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PLATH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PLATH ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-10.21%
30 päeva$ 0-55.89%
60 päeva$ 0-37.16%
90 päeva$ 0--

Mis on PLATH ($PLATH)

PLATH is a meme coin with a charitable purpose to support the endangered Platypus. PLATH donate to conservation efforts to support platypuses at market cap milestones. PLATH have adopted a growing number Platypuses from the WWF and have a charity road map with set goals to support research into conservation efforts with Platypus sanctuary's. PLATH is also a fun meme, with various different characters in our unique style drawn by the artist on our team. The team at PLATH have developed NFT's, which are verified by tensor.trade.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PLATH ($PLATH) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

PLATH hinna ennustus (USD)

Kui palju on PLATH ($PLATH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PLATH ($PLATH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PLATH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PLATH hinna ennustust kohe!

$PLATH kohalike valuutade suhtes

PLATH ($PLATH) tokenoomika

PLATH ($PLATH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $PLATH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PLATH ($PLATH) kohta

Kui palju on PLATH ($PLATH) tänapäeval väärt?
Reaalajas $PLATH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $PLATH/USD hind?
Praegune hind $PLATH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PLATH turukapitalisatsioon?
$PLATH turukapitalisatsioon on $ 192.96K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $PLATH ringlev varu?
$PLATH ringlev varu on 967.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $PLATH (ATH) hind?
$PLATH saavutab ATH hinna summas 0.00150056 USD.
Mis oli kõigi aegade $PLATH madalaim (ATL) hind?
$PLATH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $PLATH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $PLATH kauplemismaht on -- USD.
Kas $PLATH sel aastal kõrgemale ka suundub?
$PLATH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $PLATH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:17:50 (UTC+8)

PLATH ($PLATH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.