PLATH ($PLATH) teave PLATH is a meme coin with a charitable purpose to support the endangered Platypus. PLATH donate to conservation efforts to support platypuses at market cap milestones. PLATH have adopted a growing number Platypuses from the WWF and have a charity road map with set goals to support research into conservation efforts with Platypus sanctuary's. PLATH is also a fun meme, with various different characters in our unique style drawn by the artist on our team. The team at PLATH have developed NFT's, which are verified by tensor.trade. Ametlik veebisait: https://plathonsolana.com/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/12N9I7jMVc0_gZyE7oTibcw2mbeS_WaGc/view?usp=drivesdk Ostke $PLATH kohe!

PLATH ($PLATH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PLATH ($PLATH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 222.99K $ 222.99K $ 222.99K Koguvaru: $ 967.47M $ 967.47M $ 967.47M Ringlev varu: $ 967.47M $ 967.47M $ 967.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 222.99K $ 222.99K $ 222.99K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00150056 $ 0.00150056 $ 0.00150056 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00023049 $ 0.00023049 $ 0.00023049 Lisateave PLATH ($PLATH) hinna kohta

PLATH ($PLATH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PLATH ($PLATH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $PLATH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $PLATH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $PLATH tokeni tokenoomikat, avastage $PLATH tokeni reaalajas hinda!

$PLATH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $PLATH võiks suunduda? Meie $PLATH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $PLATH tokeni hinna ennustust kohe!

