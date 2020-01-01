PLATH ($PLATH) tokenoomika
PLATH is a meme coin with a charitable purpose to support the endangered Platypus. PLATH donate to conservation efforts to support platypuses at market cap milestones. PLATH have adopted a growing number Platypuses from the WWF and have a charity road map with set goals to support research into conservation efforts with Platypus sanctuary's.
PLATH is also a fun meme, with various different characters in our unique style drawn by the artist on our team. The team at PLATH have developed NFT's, which are verified by tensor.trade.
PLATH ($PLATH) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage PLATH ($PLATH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
PLATH ($PLATH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
PLATH ($PLATH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate $PLATH tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
$PLATH tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate $PLATH tokeni tokenoomikat, avastage $PLATH tokeni reaalajas hinda!
$PLATH – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu $PLATH võiks suunduda? Meie $PLATH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
