Rohkem infot PPDEX

PPDEX Hinnainfo

PPDEX Ametlik veebisait

PPDEX Tokenoomika

PPDEX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Pepedex logo

Pepedex hind (PPDEX)

Loendis mitteolevad

1 PPDEX/USD reaalajas hind:

$0.067834
$0.067834$0.067834
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Pepedex (PPDEX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:19:57 (UTC+8)

Pepedex (PPDEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 32.47
$ 32.47$ 32.47

$ 0.03146996
$ 0.03146996$ 0.03146996

--

--

+4.47%

+4.47%

Pepedex (PPDEX) reaalajas hind on $0.067834. Viimase 24 tunni jooksul PPDEX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PPDEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 32.47 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03146996.

Lüliajalise tootluse osas on PPDEX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +4.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pepedex (PPDEX) – turuteave

$ 37.13K
$ 37.13K$ 37.13K

--
----

$ 41.81K
$ 41.81K$ 41.81K

547.38K
547.38K 547.38K

616,323.4761015301
616,323.4761015301 616,323.4761015301

Pepedex praegune turukapitalisatsioon on $ 37.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PPDEX ringlev varu on 547.38K, mille koguvaru on 616323.4761015301. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.81K.

Pepedex (PPDEX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pepedex ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pepedex ja USD hinnamuutus $ +0.0154967451.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pepedex ja USD hinnamuutus $ +0.0190709660.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pepedex ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0154967451+22.85%
60 päeva$ +0.0190709660+28.11%
90 päeva$ 0--

Mis on Pepedex (PPDEX)

PPDEX is the center of Pepemon Economy, being the token PPBLZ holders can farm to mint NFTs

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pepedex (PPDEX) allikas

Ametlik veebisait

Pepedex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pepedex (PPDEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pepedex (PPDEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pepedex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pepedex hinna ennustust kohe!

PPDEX kohalike valuutade suhtes

Pepedex (PPDEX) tokenoomika

Pepedex (PPDEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PPDEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pepedex (PPDEX) kohta

Kui palju on Pepedex (PPDEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas PPDEX hind USD on 0.067834 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PPDEX/USD hind?
Praegune hind PPDEX/USD on $ 0.067834. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pepedex turukapitalisatsioon?
PPDEX turukapitalisatsioon on $ 37.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PPDEX ringlev varu?
PPDEX ringlev varu on 547.38K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PPDEX (ATH) hind?
PPDEX saavutab ATH hinna summas 32.47 USD.
Mis oli kõigi aegade PPDEX madalaim (ATL) hind?
PPDEX nägi ATL hinda summas 0.03146996 USD.
Milline on PPDEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PPDEX kauplemismaht on -- USD.
Kas PPDEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
PPDEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PPDEX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:19:57 (UTC+8)

Pepedex (PPDEX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.