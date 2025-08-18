Rohkem infot PANO

PanoVerse logo

PanoVerse hind (PANO)

Loendis mitteolevad

1 PANO/USD reaalajas hind:

-7.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PanoVerse (PANO) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 16:15:39 (UTC+8)

PanoVerse (PANO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

-7.35%

-13.50%

-13.50%

PanoVerse (PANO) reaalajas hind on $0.01887178. Viimase 24 tunni jooksul PANO kaubeldud madalaim $ 0.01887178 ja kõrgeim $ 0.02042295 näitab aktiivset turu volatiivsust. PANO kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.237481 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00575095.

Lüliajalise tootluse osas on PANO muutunud viimase tunni jooksul, -7.35% 24 tunni vältel -13.50% viimase 7 päeva jooksul.

PanoVerse (PANO) – turuteave

$ 528.41K
PanoVerse praegune turukapitalisatsioon on $ 528.41K 24 tunnise kauplemismahuga. PANO ringlev varu on 28.00M, mille koguvaru on 28000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 528.41K.

PanoVerse (PANO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PanoVerse ja USD hinnamuutus $ -0.0014980523276702.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PanoVerse ja USD hinnamuutus $ -0.0005364246.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PanoVerse ja USD hinnamuutus $ +0.0071477885.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PanoVerse ja USD hinnamuutus $ +0.003570373814417607.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0014980523276702-7.35%
30 päeva$ -0.0005364246-2.84%
60 päeva$ +0.0071477885+37.88%
90 päeva$ +0.003570373814417607+23.33%

Mis on PanoVerse (PANO)

PanoVerse is a Web3 P2E multiplayer game with AAA graphics which is powered by it's utility token $PANO , the purpose of PanoVerse is to revolutionize the crypto gaming space by producing top notch gameplay and a unique reward pool P2E system. The token $PANO will be used as in-game currency and to give rewards to the community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PanoVerse (PANO) allikas

Ametlik veebisait

PanoVerse hinna ennustus (USD)

Kui palju on PanoVerse (PANO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PanoVerse (PANO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PanoVerse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PanoVerse hinna ennustust kohe!

PANO kohalike valuutade suhtes

PanoVerse (PANO) tokenoomika

PanoVerse (PANO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PANO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PanoVerse (PANO) kohta

Kui palju on PanoVerse (PANO) tänapäeval väärt?
Reaalajas PANO hind USD on 0.01887178 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PANO/USD hind?
Praegune hind PANO/USD on $ 0.01887178. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PanoVerse turukapitalisatsioon?
PANO turukapitalisatsioon on $ 528.41K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PANO ringlev varu?
PANO ringlev varu on 28.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PANO (ATH) hind?
PANO saavutab ATH hinna summas 0.237481 USD.
Mis oli kõigi aegade PANO madalaim (ATL) hind?
PANO nägi ATL hinda summas 0.00575095 USD.
Milline on PANO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PANO kauplemismaht on -- USD.
Kas PANO sel aastal kõrgemale ka suundub?
PANO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PANO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.