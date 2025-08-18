Rohkem infot OUSD

Origin Dollar logo

Origin Dollar hind (OUSD)

Loendis mitteolevad

1 OUSD/USD reaalajas hind:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
USD
Origin Dollar (OUSD) reaalajas hinnagraafik
Origin Dollar (OUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.997184
$ 0.997184$ 0.997184
24 h madal
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 h kõrge

$ 0.997184
$ 0.997184$ 0.997184

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 7.46
$ 7.46$ 7.46

$ 0.145538
$ 0.145538$ 0.145538

+0.09%

+0.04%

-0.03%

-0.03%

Origin Dollar (OUSD) reaalajas hind on $1. Viimase 24 tunni jooksul OUSD kaubeldud madalaim $ 0.997184 ja kõrgeim $ 1.0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.46 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.145538.

Lüliajalise tootluse osas on OUSD muutunud +0.09% viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel -0.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Origin Dollar (OUSD) – turuteave

$ 9.50M
$ 9.50M$ 9.50M

--
----

$ 9.50M
$ 9.50M$ 9.50M

9.49M
9.49M 9.49M

9,494,682.962139478
9,494,682.962139478 9,494,682.962139478

Origin Dollar praegune turukapitalisatsioon on $ 9.50M -- 24 tunnise kauplemismahuga. OUSD ringlev varu on 9.49M, mille koguvaru on 9494682.962139478. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.50M.

Origin Dollar (OUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Origin Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.00037546.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Origin Dollar ja USD hinnamuutus $ -0.0009954000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Origin Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.0008300000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Origin Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.0019829685427103.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00037546+0.04%
30 päeva$ -0.0009954000-0.09%
60 päeva$ +0.0008300000+0.08%
90 päeva$ +0.0019829685427103+0.20%

Mis on Origin Dollar (OUSD)

Origin Dollar (OUSD) is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol (OGN).

Üksuse Origin Dollar (OUSD) allikas

Ametlik veebisait

Origin Dollar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Origin Dollar (OUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Origin Dollar (OUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Origin Dollar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Origin Dollar hinna ennustust kohe!

OUSD kohalike valuutade suhtes

Origin Dollar (OUSD) tokenoomika

Origin Dollar (OUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Origin Dollar (OUSD) kohta

Kui palju on Origin Dollar (OUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas OUSD hind USD on 1.0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OUSD/USD hind?
Praegune hind OUSD/USD on $ 1.0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Origin Dollar turukapitalisatsioon?
OUSD turukapitalisatsioon on $ 9.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OUSD ringlev varu?
OUSD ringlev varu on 9.49M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OUSD (ATH) hind?
OUSD saavutab ATH hinna summas 7.46 USD.
Mis oli kõigi aegade OUSD madalaim (ATL) hind?
OUSD nägi ATL hinda summas 0.145538 USD.
Milline on OUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas OUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
OUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OUSD hinna ennustust.
