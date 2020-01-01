Origin Dollar (OUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Origin Dollar (OUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Origin Dollar (OUSD) teave Origin Dollar (OUSD) is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol (OGN). Ametlik veebisait: https://www.ousd.com Ostke OUSD kohe!

Origin Dollar (OUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Origin Dollar (OUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.49M $ 9.49M $ 9.49M Koguvaru: $ 9.50M $ 9.50M $ 9.50M Ringlev varu: $ 9.50M $ 9.50M $ 9.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.49M $ 9.49M $ 9.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.46 $ 7.46 $ 7.46 Kõigi aegade madalaim: $ 0.145538 $ 0.145538 $ 0.145538 Praegune hind: $ 0.999079 $ 0.999079 $ 0.999079 Lisateave Origin Dollar (OUSD) hinna kohta

Origin Dollar (OUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Origin Dollar (OUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OUSD tokeni tokenoomikat, avastage OUSD tokeni reaalajas hinda!

OUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OUSD võiks suunduda? Meie OUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OUSD tokeni hinna ennustust kohe!

