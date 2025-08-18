Rohkem infot OPSEC

OpSec logo

OpSec hind (OPSEC)

1 OPSEC/USD reaalajas hind:

$0.00473563
$0.00473563
-4.20%1D
OpSec (OPSEC) reaalajas hinnagraafik
OpSec (OPSEC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.04%

-4.09%

-2.67%

-2.67%

OpSec (OPSEC) reaalajas hind on $0.00474066. Viimase 24 tunni jooksul OPSEC kaubeldud madalaim $ 0.00474113 ja kõrgeim $ 0.00514093 näitab aktiivset turu volatiivsust. OPSECkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.11 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00237247.

Lüliajalise tootluse osas on OPSEC muutunud -1.04% viimase tunni jooksul, -4.09% 24 tunni vältel -2.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OpSec (OPSEC) – turuteave

--
----

OpSec praegune turukapitalisatsioon on $ 468.35K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OPSEC ringlev varu on 98.90M, mille koguvaru on 98899618.634309. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 468.35K.

OpSec (OPSEC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse OpSec ja USD hinnamuutus $ -0.000202607156358161.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OpSec ja USD hinnamuutus $ -0.0004346360.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OpSec ja USD hinnamuutus $ -0.0024425013.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OpSec ja USD hinnamuutus $ -0.01683867656393197.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000202607156358161-4.09%
30 päeva$ -0.0004346360-9.16%
60 päeva$ -0.0024425013-51.52%
90 päeva$ -0.01683867656393197-78.03%

Mis on OpSec (OPSEC)

OpSec - AI and Decentralized Cloud Computing Unleashed.Elevate Your Decentralized Applications with AI-Powered Security Innovations The mission is to explore, implement, and guide the creation of a secure, efficient, and decentralized digital ecosystem. OpSec addresses the limitations of current infrastructure, aiming to foster a more democratic, resilient, and secure internet. As a Decentralized physical infrastructure networks provider, OpSec utilizes the most advanced AI technology to build, maintain, and operate blockchain infrastructure that ensures the security and privacy of your blockchain applications.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse OpSec (OPSEC) allikas

Ametlik veebisait

OpSec hinna ennustus (USD)

Kui palju on OpSec (OPSEC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OpSec (OPSEC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OpSec nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OpSec hinna ennustust kohe!

OPSEC kohalike valuutade suhtes

OpSec (OPSEC) tokenoomika

OpSec (OPSEC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OPSEC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OpSec (OPSEC) kohta

Kui palju on OpSec (OPSEC) tänapäeval väärt?
Reaalajas OPSEC hind USD on 0.00474066 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OPSEC/USD hind?
Praegune hind OPSEC/USD on $ 0.00474066. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OpSec turukapitalisatsioon?
OPSEC turukapitalisatsioon on $ 468.35K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OPSEC ringlev varu?
OPSEC ringlev varu on 98.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OPSEC (ATH) hind?
OPSEC saavutab ATH hinna summas 3.11 USD.
Mis oli kõigi aegade OPSEC madalaim (ATL) hind?
OPSEC nägi ATL hinda summas 0.00237247 USD.
Milline on OPSEC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OPSEC kauplemismaht on -- USD.
Kas OPSEC sel aastal kõrgemale ka suundub?
OPSEC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OPSEC hinna ennustust.
