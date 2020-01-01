OpSec (OPSEC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OpSec (OPSEC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OpSec (OPSEC) teave OpSec - AI and Decentralized Cloud Computing Unleashed.Elevate Your Decentralized Applications with AI-Powered Security Innovations The mission is to explore, implement, and guide the creation of a secure, efficient, and decentralized digital ecosystem. OpSec addresses the limitations of current infrastructure, aiming to foster a more democratic, resilient, and secure internet. As a Decentralized physical infrastructure networks provider, OpSec utilizes the most advanced AI technology to build, maintain, and operate blockchain infrastructure that ensures the security and privacy of your blockchain applications. Ametlik veebisait: https://www.opsec.computer/ Valge raamat: https://docs.opsec.computer/category/getting-started Ostke OPSEC kohe!

OpSec (OPSEC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OpSec (OPSEC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 460.00K $ 460.00K $ 460.00K Koguvaru: $ 98.90M $ 98.90M $ 98.90M Ringlev varu: $ 98.90M $ 98.90M $ 98.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 460.00K $ 460.00K $ 460.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00237247 $ 0.00237247 $ 0.00237247 Praegune hind: $ 0.0046512 $ 0.0046512 $ 0.0046512 Lisateave OpSec (OPSEC) hinna kohta

OpSec (OPSEC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OpSec (OPSEC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OPSEC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OPSEC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OPSEC tokeni tokenoomikat, avastage OPSEC tokeni reaalajas hinda!

OPSEC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OPSEC võiks suunduda? Meie OPSEC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OPSEC tokeni hinna ennustust kohe!

